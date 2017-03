Helsingin raitiolinjasto uudistuu elokuussa – tietopaketti muutoksista julkaistu HSL:n verkkosivuilla

HSL:n hallituksen päätökset 7.3.2017 7.3.2017 12:23

Esityslistatekstit voi lukea täältä: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017470 Tuusulan kunnan liittyminen HSL:ään Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 13.2.2017, että Tuusulan kunta hakee HSL:n jäsenyyttä 1.1.2018 alkaen. HSL on tiedottanut asiasta aiemmin erillisellä tiedotteella: https://www.hsl.fi/uutiset/2017/tuusula-tulee-mukaan-hslaan-9715 Myös Siuntion kunta on päättänyt hakea HSL:n jäsenyyttä. Siuntion jäsenyyttä on käsitelty HSL:n hallituksen kokouksessa 14.2.2017. Tuusulan ja Siuntion liittymisen johdosta HSL:n perussopimusta muutetaan. Perussopimuksen muuttaminen pitää käsitellä kaikissa HSL:n jäsenkuntien valtuustoissa. HSL:n hallitus päätti esittää, että HSL:n nykyiset jäsenkunnat hyväksyvät perussopimuksen muutoksen ja valtuuttavat HSL:n tekemään siihen tarvittaessa tarkennuksia. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017470-2 Syksyn 2016 asiakastyytyväisyystutkimus Hallitus merkitsi