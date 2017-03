Äitiyspakkauksen uusi kirja vahvistaa vanhemman ja lapsen kiintymyssuhdetta

Oppi&ilon tuoteperheelle Design from Finland -tunnustus suomalaiseen muotoiluun ja suunnitteluun panostamisesta 6.4.2016 12:10

Suomalaisen Työn Liiton merkkitoimikunta on myöntänyt Oppi&ilon Summanmutikka-tuoteperheelle Design from Finland -merkin. Design from Finland -tunnustus myönnetään tuoteryhmälle, tuotteelle tai palvelulle, joka on muotoiltu tai suunniteltu Suomessa ja josta voidaan osoittaa, että muotoiluun on investoitu. Suositun Oppi&ilon Summanmutikka-tuotteiden pedagoginen sisällönsuunnittelu, pakkaussuunnittelu ja visuaalinen design ovat kaikki suomalaisten ammattilaisten käsialaa.