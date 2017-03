HYKS Syöpäkeskus kehittää toimintaansa yhteistyössä potilaiden kanssa

7.3.2017 10:30 | HUS-kuntayhtymä

Naistenpäivänä 8.3. Syöpätautien klinikalla on tarjolla hemmottelua naispotilaille ja heidän omaisilleen. Vastaava päivä miehille järjestettiin marraskuussa. Potilaskokemuksen parantamiseksi tehdään yhteistyötä potilaiden kanssa jatkuvasti. Suomen ensimmäinen potilasraati aloitti toimintansa HYKS Syöpäkeskuksessa elokuussa 2016.

Joka kolmas suomalainen sairastuu vuosittain syöpään. HYKS Syöpäkeskuksessa hoidetaan noin 24 500 potilasta vuodessa. Potilaiden lisäksi tauti koskettaa myös heidän perheitään ja muita läheisiään.



Potilaille suunnattujen ohjelma- ja tapahtumapäivien kuten naisten ja miesten päivien lisäksi HYKS Syöpäkeskuksessa potilasnäkökulmaa on viime vuosina pyritty parantamaan monin tavoin. ”Potilailta kerätään palautetta mm. osastoilla olevilla sähköisillä palauteautomaateilla”, kertoo johtava ylihoitaja Vuokko Kolhonen. Potilaat on otettu mukaan myös toiminnan kehittämiseen.



Elokuussa 2016 HYKS Syöpäkeskuksessa aloitti toimintansa Suomen ensimmäinen potilasraati, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Raatiin kuuluu Syöpäkeskuksessa hoidossa olevia tai hoidossa olleita potilaita. Potilasraati on esimerkiksi perehtynyt potilaille lähetettävään materiaaliin kuten potilaille lähetettäviin kirjeisiin ja ohjeisiin ja tehnyt niihin parannus- ja kehittämisehdotuksia.



Potilasraadin edustaja ja myös muita potilaita on ollut mukana uuden Siltasairaalan suunnittelussa. Siltasairaala on HUS:n kaikkien aikojen merkittävin rakennushanke, johon tulee uudet modernit tilat mm. Syöpäkeskuksen käyttöön. Siltasairaalan on tarkoitus valmistua vuonna 2022.



Kertomalla paranee-hankkeessa kartoitettiin syöpäpotilailta, heidän omasiltaan sekä syöpää hoitavalta terveydenhuollon henkilökunnalta erilaisia haasteita, joita he olivat kohdanneet arjessa hoidon aikana tai sen jälkeen. Hankkeessa olivat mukana HYKS Syöpäkeskuksen kanssa Novartis Finland, UPM, HealthSPA, Helsinki Business HUB ja SITRA.



Merkittäviksi innovatiivista ratkaisua kaipaaviksi haasteiksi todettiin esimerkiksi potilaan ja terveydenhuoltohenkilökunnan välinen vuorovaikutus sekä sairaalavaatteet. Näihin haasteisiin etsitään vastauksia yhdessä yritysyhteistyökumppaneiden kanssa.



Digitaaliset palvelut tehostavat seurantaa ja tiedon saantia



Syöpäkeskus on ottanut aktiivisesti käyttöön myös erilaisia digitaalisia palveluja. Noona-mobiilisovellusta käytetään syöpäpotilaiden syöpähoitojen aikaiseen voinnin seurantaan sekä hoitojen jälkeiseen myöhäisseurantaan. ”Sovellusten tarkoituksena on antaa potilaille mahdollisuus asioida henkilökunnan kanssa vaivattomasti silloin kun potilaille parhaiten sopii”, sanoo johtava ylilääkäri Johanna Mattson.



Syöpäkeskus tarjoaa jo nyt monipuolisesti tietoa HUS:n verkkosivuilla ja Syöpäklinikan aulan sähköisellä infoseinällä. Syöpäkeskuksen sivustolta löytyvät mm. rintasyöpä- ja eturauhassyöpäpotilaiden hoitopolut ja ajankohtaiset tiedot hoitoon pääsyajoista ja potilaiden tyytyväisyydestä keskuksen toimintaan. Potilaille avoimista lääkehoitotutkimuksista ilmoitetaan sekä Syöpäkeskuksen kotisivuilla että Kliinisen tutkimusyksikön Facebook-sivustoilla.



Myöhemmin keväällä aukeaa erikoissairaanhoidon verkkopalveluun Terveyskylään Syöpätalo. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille.

Lisätietoja:



Johanna Mattson

Johtava ylilääkäri

HYKS Syöpäkeskus

puh. 050 427 9165

Vuokko Kolhonen

Johtava ylihoitaja

HYKS Syöpäkeskus

puh. 050 427 0559

Median edustajat ovat tervetulleita HYKS Syöpäkeskuksen Naisten päivän tapahtumaan keskiviikkona 8.3. klo 11-14.30. Ohjelmassa on mm. hemmotteluhoitoja ja luentoja hyvinvointi- ja terveysaiheista.