Helena Liira johtavaksi ylilääkäriksi Attendon Terveyspalveluihin

7.3.2017 10:52 | Attendo

Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Helena Liira on nimitetty Attendon Terveyspalveluiden johtavaksi ylilääkäriksi 6.3.2017 alkaen. Ennen Attendolle tuloa Helena Liira toimi kaksi vuotta yleislääketieteen professorina Perthissä Australiassa University of Western Australiassa.

Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Helena Liira on nimitetty Attendon Terveyspalveluiden johtavaksi ylilääkäriksi 6.3.2017 alkaen. Ennen Attendolle tuloa Helena Liira toimi kaksi vuotta yleislääketieteen professorina Perthissä Australiassa University of Western Australiassa.



Suomessa Liira on toiminut vaativissa terveydenhuollon johtotehtävissä sekä julkisella että yksityisellä puolella. Liira on toiminut muun muassa Tampereen yliopistossa yleislääketieteen professorina sekä kliinisenä opettajana Helsingin yliopistossa sekä vaikuttanut johtavana ylilääkärinä Kirkkonummen terveysasemalla ja vastaavana työterveyslääkärinä Mehiläinen Forumissa.



- Haluan tuottaa vaikuttavaa, hyvin toimivaa ja asiakkaitaan kuuntelevaa terveydenhuoltoa Suomeen. Koen Attendon toimialallaan edelläkävijäksi, joten otan uuden vastuun innostuneena vastaan etenkin, kun sosiaali- ja terveydenhuollossa alkavat suuret uudistukset, sanoo Helena Liira.



- Saamme Helena Liirasta alalla monipuolisesti ja vahvoilla näytöillä vaikuttaneen innostuneen ammattilaisen joukkoomme. Terveydenhuollossa edetään murrosvaihetta, joten uusi ja kansainvälinen näkemys edistää toiminnan kehittämistä, sanoo johtaja Matias Pälve.