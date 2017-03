Opetusvirasto käynnistää jatkotoimet laitehankintojen epäselvyyksien vuoksi

Ennakkotiedote: Helsingin opetuslautakunta kokoontuu 7.3.2017 3.3.2017 09:00

Opetuslautakunta ja lautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuvat ensi viikon tiistaina. Kokousten esityslistat on julkaistu opetusviraston verkkosivuilla. Erityisluokkien verkkoa tarkistetaan Opetusvirasto tarkistaa vuosittain erityisluokkien verkostoa sen mukaan, millainen tarve eri alueilla on. Tavoitteena on, että oppilaat saavat tukea mahdollisimman lähellä kotiaan, ja heillä on yhtenäinen koulupolku. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti viime joulukuussa lukuvuoden 2017-2018 erityisluokkaverkosta. Siihen esitetään nyt seuraavia tarkistuksia: Mustakiven ala-asteen koulun alueellinen erityisluokka siirretään Merilahden peruskouluun Vuosaaren peruskoulun alueellinen erityisluokka lakkautetaan tarpeettomana Puistopolun ja Latokartanon peruskouluihin perustetaan alueelliset erityisluokat Pukinmäenkaaren peruskouluun sekä Munkkiniemen ja Strömbergin ala-asteen kouluihin perustetaan pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokat. Lisäksi esitetään, että Naulakallion erityiskoul