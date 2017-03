Trump, tule käymään

7.3.2017

Yhdysvaltain presidentti valehtelee ja on vastemielisesti rasisti. Harvoin ihmisessä kuitenkaan kaikki on pahaa. Trump vaatii myös turvaamaan oman maan kansalaisten työpaikat. Tämä puhe saa suurta kannatusta Yhdysvaltain työväestön keskuudessa ja ilmeisesti jokunen tehtaan siirto halvempiin maihin on jo peruttu.

Suomessa puheenjohtajataistoon valmistautuvien perussuomalaisten aktiivit ovat kunnostautuneet rasistisilla kommenteilla, jopa hakaristiporukkojen kanssa veljeilyllä. Mielenkiinto näyttää kuitenkin kohdistuvan henkensä kaupalla kotimaansa jättäviin pakolaisiin, miksei myös maitonaamaisista pottunokkaisista suomalais-ugrilaisista ulkonäöltään poikkeaviin. Suomessa asuvien työpaikat eivät kiinnosta.

Hallituksen alainen Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tekemässä linjausta, jolla kehitysmaiden rakentajat vapautetaan tulemaan Suomeen töihin ilman tarveharkintaa. Siitä huolimatta, vaikka Rakennusalan työttömyyskassalla on 10 000 työtöntä työnhakijaa ja Euroopan unionin vapailla työmarkkinoilta työttömiä rakentajia miljoonia.

Lisämausteen soppaan antaa 79 000 parhaassa työiässä olevaa viranomaisilta kadonnutta miestä. He eivät enää edes pyri löytämään töitä. Onko tarkoitus turvottaa Suomessa asuvien pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävien määrää vielä entisestään. Uutta käyttövoimaa ulkomaalaisvihamieliseen politiikkaan?

Syksyllä tapasin Venäjällä Sotsin jalkapallotyömaalla 1,17 euroa tunnissa tienaavia rakentajia. Ammattimiehiä, jotka täyttävät ehdot Suomeen töihin pääsyyn. Jokunen viikko sitten Qatarin jalkapallotyömaalla juttelin intialaisten euron tuntipalkalla työskentelevien rakentajien kanssa. Joka ainoa joutui maksamaan työvoiman välittäjälle koko ensimmäisen vuoden tilin. Tämä oli töihin pääsyn ehto.

Tätäkö Suomen kilpailukyky nyt vaatii. Helsingin Sanomat moitti tänään (7.3.) pääkirjoitussivulla Ilmailualan Unionia. Liitto ei lehden mukaan ajattele yhteistä hyvää, vaan vaatii jäsenillensä korkeampia palkkoja. Samat syytökset satavat meillekin.

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok) syytti minua vastuuttomasta pelottelusta, kun kirjoitin, että emme tule sovinnolla hyväksymään työehtosopimusten yleissitovuuden poistoa. Mitenköhän asia on nyt tämän uusimman hallituksen siunauksen jälkeen.

Jos yleissitovuus poistetaan, kehitysmaista tuotavat rakentajat voivat tehdä Suomessakin töitä eurolla tunti eikä kukaan mahda mitään. Suomen laissa ei ole kuin kaino kehotus maksaa kohtuullinen palkka. Yksikään viranomainen ei voi panna työnantajaa tätä maksamaan. Kohtuullisen palkan voi teoriassa saada palkkaamalla asianajajan, n, 400 euroa tunti + alv, ja varautumalla kymmenien tuhansien eurojen oikeudenkäyntikuluihin. Mitenköhän onnistuu Uzbekistanin ja Kazakstanin pojilta käytännössä?

