Airbus ja Italdesign esittelevät Pop.Up-ajoneuvon

Aivan uudenlainen modulaarinen konseptiajoneuvo kuljettaa matkustajia maanteillä ja ilmatilassa

Italdesign ja Airbus esittelevät Geneven kansainvälisillä autonäyttelyssä tällä viikolla Pop.Up-konseptiajoneuvon, joka on ensimmäinen täysin sähköinen ja päästötön konseptiajoneuvo suurkaupunkien ruuhkien vähentämiseen. Pop.Up-ajoneuvossa yhdistyy kaksipaikkaisen auton joustavuus pystysuoraan nousevan ja laskeutuvan lentokoneen vapauteen ja nopeuteen.

Megakaupunkien ennestään pahojen liikenneruuhkien ennustetaan pahenevan selvästi vuoteen 2030 mennessä. Italdesign ja Airbus miettivät yhdessä, miten tilannetta voitaisiin helpottaa modulaarisella ja monin tavoin käytettävällä järjestelmällä. Yhteistyöstä syntyi Pop.Up.

Pop.Up-konseptissa on kolme kerrosta:

Tekoälyalusta, joka tuntee käyttäjän ja tämän tiedon pohjalta hallinnoi liikkumista ja tarjoaa vaihtoehtoisia ratkaisuja saumattoman matkakokemuksen luomiseksi.

Matkustajakapselin muotoinen ajoneuvo, joka voidaan liittää kahteen erilaiseen ja itsenäiseen liikkumismoduuliin maalla tai ilmassa liikkumiseen. Kapseliin voitaisiin liittää myös muita liikennevälineitä, kuten juna tai hyperloop.

Liitäntämoduuli, joka keskustelee käyttäjien kanssa täysin virtuaalisessa ympäristössä.

Pop.Upin toimintaperiaate on yksinkertainen. Matkustajat suunnittelevat ja varaavat matkansa helppokäyttöisen sovelluksen avulla. Järjestelmä ehdottaa aina parasta matkustamisratkaisua käyttäjän tietojen, ajankohdan, ruuhkatilanteen, kustannusten ja yhteiskäyttövaatimusten mukaan. Näiden perusteella matkustajakapseliin liitetään joko ilma- tai maamoduuli tai jokin muu liikenneväline.

Konseptin sydämenä on matkustajakapseli. Itsekantava hiilikuitukotelo on 2,6 metriä pitkä, 1,4 metriä korkea ja 1,5 metriä leveä. Kapseli muuntuu autoksi liittämällä se hiilikuiturunkoiseen maamoduuliin, joka on akkukäyttöinen.

Erittäin ruuhkaisissa megakaupungeissa kapseli voidaan liittää 5 x 4,4 metrin kokoiseen ilmamoduuliin, jota kuljettaa neljä vastakkain pyörivää potkuria. Tämä kokoonpano muuttaa Pop.Upin itse lennettäväksi ilma-alukseksi, joka vie paikasta A paikkaan B ilman ruuhkia.

Määränpäässä Pop.Up palaa itsestään latausasemalle odottamaan seuraavia kuljetettavia.

Koska Pop.Up voidaan liittää myös muihin liikennevälineisiin, matkustaja voi pysyä koko matkan samassa kapselissa joutumatta vaihtamaan välinettä.

Airbus hyödyntää ilmailuosaamistaan kehittämällä useita mullistavia konsepteja, jotka auttavat vähentämään liikenneruuhkia

”Ilma- ja maaliikenteen yhdistävien ratkaisujen suunnittelu ja toteutus vaati ilmailu- ja autoalan sekä infrastruktuurista ja sääntelystä vastaavien hallintoelinten yhteistyötä. Italdesign on kehittänyt ajoneuvoja menestyksekkäästi jo pitkään, joten se on innostavat kumppani Airbusille tässä konseptihankkeessa”, sanoo Airbusin kaupunki-ilmaliikkumisesta vastaavat johtaja Mathias Thomsen.

“Jos haluaa suunnitella tulevaisuuden ajoneuvon kaupunkiliikenteeseen nyt, perinteinen auto ei yksinään voi olla ratkaisu megakaupunkeihin. Samassa on mietittävä kestävää ja älykästä infrastruktuuria, sovelluksia, integraatiota, voimajärjestelmiä, kaupunkisuunnittelua, sosiaalisia tekijöitä ja niin edelleen. Tulevina vuosina maaliikenne muuttuu jaetusta ja itseohjautuvasta myös eri liikennevälineitä jakavaksi ja kolmannessa ulottuvuudessa kulkevaksi. Airbus jakaa tämän vision”, Italdesignin pääjohtaja Astalosch sanoo.

Italdesign

Italdesign palvelee kuljetusalaa ratkaisujen suunnittelusta niiden testaukseen, tuotannon käynnistämisen tukeen sekä liiketoimintamallien luomiseen. Yhtiöllä on Moncalierissa yli 50 000 neliömetrin suunnittelukampus sekä huippuluokan kehitys- ja prototyyppikeskus. Italdesignilla on 1000 työntekijää. www.italdesign.it

Airbus

Airbus on maailman johtava ilmailun, avaruustekniikan ja niihin liittyvien palvelujen toimittaja. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 66,6 miljardia euroa, ja sen palveluksessa oli vajaa 134 000 työntekijää. Airbusilla on kattavin yli 100-paikkaisten matkustajalentokoneiden valikoima. Airbus on myös Euroopan johtava tankkaus-, taistelu- ja kuljetuslentokoneiden toimittaja sekä Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin avaruusyhtiö. Airbusin siviili- ja sotilashelikopterit ovat maailman tehokkaimpia. www.airbus.com

TV-toimituksille

Italdesignin pääjohtaja Jörg Astaloschin ja Airbusin Mathias Thomsenin haastatteluja englanniksi sekä valokuvia: http://www.airbus.com/broadcastroom sekä Airbusgroup.com/popup

Lisätietoja http://airbus-xo.com

POP.UP TECHNICAL SPECIFICATION

AIR MODULE

Dimensions Length 4403 Height 847 Width 5000 Rotors 4+4 Propeller diameter 1780

Powertrain Power train Electric Motors 8 Total power 136 kW Motor power (each motor) (MCP) 17 kW Range (without payload) 100 km Charging time 15 minutes Empty weight ratio (EW/GW) 43.90 % Total battery(ies) energy / capacity 70.0 kWh Disc Loading 30.4 kg/m2 Tip Speed 150 m/s Air Mode Number of passengers 2 Vehicle maximum gross weight 600 kg PERFORMANCE Top Speed (stand-alone module) 100 km/h





GROUND MODULE

Dimensions Length Mm 3115 Height Mm 681 Width (front/rear) Mm 1848/ 1900 Front overhang Mm 581 Rear overhang Mm 534 Kerb weight Kg 200

Performance Top speed km/h 100 Powertrain Powertrain Electric Motorwheels 2 (Rear) Total Power 60 kW Range 130 km Charging time 15 Minutes Total battery(ies) energy / capacity 15 kWh

CAPSULE