Modernin hameväen kosmetiikkakauppa aukesi

Rohdos-Ala Oy on Suomen johtava ammattikosmetiikan tukkukauppa. Yritys on juuri aukaissut verkkokauppansa myös kuluttajille. Noutopisteinä toimivia ja henkilökohtaisia neuvoa antavia kauneushoitoloita on kymmeniä ympäri Suomen.