Holiday inn -hotellien uusi ruokalista tarjoaa enemmän kasvisannoksia ja trendikästä härkistä

8.3.2017 13:00 | Restel Oy

Holiday Inn -hotellien uudella ruokalistalla on monipuolinen kattaus ketjun nimikkoannoksia sekä kansainvälisiä ja paikallisia herkkuja. Helsingin Elielinaukion ja Ruoholahden sekä Vantaan Holiday Inn -hotellien uusi ruokalista rakentuu Holiday Inn Open Lobby -ruokafilosofian ympärille tarjoten bistrohenkisiä, maukkaita ja nykyaikaisia annoksia, joissa maistuvat aidot maut.

Holiday Inn -ketjun kaikkialla maailmassa tarjoilemat nimikkoannokset, kuten Caesarsalaatti, pippuripihvi ja paistettu lohifilee, löytyvät luonnollisesti myös Holiday Inn -hotellien uudelta ruokalistalta. Nimikkoannosten lisäksi tarjolla on sekä kotoisia klassikkoja että tuttuja suosikkeja pienellä twistillä, kuten valkosipulietanoita, lihapullia tai tuhti leike wieniläiseen tapaan. Burgereissa uudella listalla maistuvat kotimainen luomuliha ja poro.

Terveystrendeihin vastaavat runsaat salaatit ja kasvisannokset, joita löytyy myös burgereissa ja sandwicheissa. Vegaanisen ruuan ystäville tarjolla on paahdettua munakoisoa höystettynä muun muassa härkiksellä, jota löytyy myös lasten listalta.

Listan laajuus tarjoaa helposti kaikille sopivia annoksia ja siinä on huomioitu hyvin myös gluteenittomat vaihtoehdot. Esimerkiksi pasta-annokset on saatavilla myös gluteenittomana.

Ruokalistan lisäksi myös hotellien viinilista uudistuu. Suomi 100 -teema tulee hyvin esiin Wine Galleryn puna- ja valkoviineissä, joita koristaa Tove Jansson -aiheinen etiketti. Juhlavuoden kunniaksi voi nauttia myös aitoa Suomi 100 -samppanjaa. Viinilista tuo aromikkaita makuja eri puolelta uutta ja vanhaa manteretta, mukaan lukien Vuoden Viinit 2016 -kilpailun kultamitalisti-Chardonnayn Espanjasta, Kung Fu Girl Riesling’in Yhdysvalloista sekä Malbec-luomuviinin Argentiinasta.

Perheen pienimmille Holiday Inn -hotelleissa on tarjolla oma lastenlista, jossa on mukana kala-, liha- ja kasvisvaihtoehtoja. Ja mikä parasta, lapset ruokailevat ilmaiseksi maksavan aikuisen seurassa. Kids Eat Free -etu on voimassa koko vuoden kaikissa Holiday Inn -hotelleissa kaikkialla maailmassa. Etu koskee hotelliin majoittuvien perheiden alle 13-vuotiaita lapsia.

Uusi Holiday Inn -ruokalista on nyt tarjolla Elielinaukion, Ruoholahden ja Vantaan Holiday Inn -hotelleissa.