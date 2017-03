Karatalo huhtikuussa

15.3.2017 08:20 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Hella W Karakuvissa ja koko perheen tunteilua Karakemuissa

Hella W -elokuva Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi to 6.4.

Karakuvissa palataan menneille vuosikymmenille kevätkaudella Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Tositapahtumiin perustuva Hella W (Suomi 2010) kertoo Hella Wuolijoen uskomattoman tarinan to 6.4. klo 18.30. Katso traileri (YouTube) ja lue arvio (IS 28.1.2011: Jo on aikakin saada kotimaisten suurmieselokuvien rinnalle tarina suomalaisesta suurnaisesta. Hella Wuolijoki, jos kuka, sopii tähän muottiin. Hänen kuohuvassa elämässään olisi ainekset moneenkin leffaan). Vapaa pääsy.

Karakemuissa tunteillaan koko perheen voimin

Kauden toisissa Karakemuissa teemana on tunnepäivä su 23.4. Toivepaikka-työpajassa askarellaan ja koristellaan oma toivepaikka klo 13.00-16.30. Suomalais-arabialaisessa Toiveretki-näyttelyssä pääsee mm. tunnustelemaan aarrearkun luonnonmateriaaleja (näyttely avoinna 6.-28.4.). Teatteri Röntgensali - Eduard Uspenskin hulvaton komedia Fedja-setä, kissa ja koira saa ensi-iltansa Tunnepäivänä klo 14.00. Esityksen voi nähdä Karatalossa myös ensi-illan jälkeen su 30.4., su 7.5., su 15.5. ja su 21.5.



Teatteri Hevosenkenkä vierailee Karatalossa arkiaamun esityksellä pe 28.4. klo 10.00, kun vuoron saa Maalaishiiri ja kaupunkilaishiiri.



Yhteislaulut jatkuvat Palvelutalo Hopeakotkassa to 20.4. klo 15.00 ja Senioriaamut Karatalossa ma 3.4. klo 9.30. Biljardia pääsee pelaamaan myös huhtikuussa maanantaisin ja tiistaisin klo 9.00-17.00.



TULOSSA TOUKOKUUSSA: Maarit ja Sami Hurmerinta Karaklubilla pe 12.5.