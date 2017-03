Nostalgisia koululauluja vanhan ajan kansakoululuokassa

Pian päättyvä Musiikkia!-näyttely tiivistää unelman Suomen musiikkimuseosta 14.2.2017 14:26

Suomesta puuttuu oikea musiikkimuseo, jollaista on toivottu vuosikymmeniä. Hakasalmen huvilan sunnuntaina 26.2.2017 päättyvässä Musiikkia!-näyttelyssä on kokeiltu, miten musiikin vaiheista voi kertoa nykyaikaisen museon keinoin, kävijän elämystä korostaen. Kahdessa vuodessa iloisessa ja toiminnallisessa näyttelyssä ja sen yli 200 tapahtumassa on käynyt lähes 90 000 vierasta, joiden ihastunut palaute vahvistaa uskoa kenties joskus toteutuvan Suomen musiikkimuseon tarpeellisuuteen.