Sijoitusrahastoihin 780 miljoonaa euroa uutta pääomaa

8.3.2017 09:44 | Finanssialan Keskusliitto

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuun aikana nettomääräisesti 780 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi positiivisen markkinakehityksen myötä noin kahdella miljardilla eurolla. Helmikuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 109,7 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa keräsivät lyhyen koron rahastot, joihin sijoitettiin nettomääräisesti 494 miljoonaa euroa. Myös yhdistelmärahastoihin (176 miljoonaa euroa), osakerahastoihin (121 miljoonaa euroa) ja vaihtoehtoisiin rahastoihin (91 miljoonaa euroa) kertyi uusia sijoituksia, kun taas pitkän koron rahastoista lunastettiin 102 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät helmikuu 2017 Nettomerkinnät, tammi-helmikuu 2017 Pääoma 28.2.2017 Osakerahastot 121 319 41 573 Yhdistelmärahastot 176 345 20 721 Pitkän koron rahastot -102 -96 30 155 Lyhyen koron rahastot 494 257 14 028 Vaihtoehtoiset rahastot 91 106 3 190 Yhteensä 780 932 109 667

Yhdysvalloissa osakeindeksit kipusivat helmikuussa jälleen uusiin ennätyslukemiin. Tämä näkyi yhdessä dollarin vahvistumisen kanssa yli 300 miljoonan euron arvonnousuna Pohjois-Amerikkaan sijoittavassa rahastoluokassa. Arvonnousu oli suurinta suhteessa sijoitettuun rahastopääomaan. Yhdysvalloista onkin saatu yhä vahvempaa talousdataa ja keskuspankin (Fed) koronnostoa odotetaan jo maaliskuulle. Odotukset talouden kasvun ja inflaation kiihtymisestä ovat nostaneet myös pitkiä korkoja Yhdysvalloissa, mikä puolestaan on näkynyt arvonlaskuna pitkän koron rahastoissa.

Myös Euroopassa talouden näkymät vahvistuvat. Luottamusindikaattorit kertovat kuluttajien ja yritysten luottamuksen parantuneen. Euroopan keskuspankin odotetaan kuitenkin pitävän ohjauskoron ennallaan huomisessa (9.3.) kokouksessaan. Euroopassa poliittinen epävarmuus on nostanut etenkin Ranskan valtion pitkiä korkoja.

”Sijoitusympäristö on osakesijoittajalle edelleen suotuisa. Osakkeiden noususykli on kestänyt kuitenkin jo kahdeksan vuotta, mikä on saanut sijoittajat pohtimaan nousun jatkumista. Rahastoihin kuukausittain sijoittaessa ajoituksen ja sijoituskohteiden hajauttaminen on kuitenkin helppoa. Se vähentää epäonnistumisen riskiä”, tiivistää Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastojen joukosta parhaaseen vuosituottoon ylsi kehittyville markkinoille sijoittava rahastoluokka 29 prosentin tuotolla. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla parhaiten menestyi globaalisti sijoittava osakerahastoluokka (Sharpe 12 kk 1,90). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, helmikuu 2017 Nettomerkinnät, tammi-helmikuu 2017 Pääoma 28.2.2017 12 kk:n tuotto (ka.) Suomi -18 -4 5 234 24,0 % Pohjoismaat 11 -63 4 520 18,3 % Eurooppa 24 386 6 869 15,1 % Pohjois-Amerikka -99 -186 6 175 25,8 % Japani 52 69 910 24,1 % Tyynenmeren alue 7 10 307 25,9 % Kehittyvät markkinat -15 -34 6 196 29,0 % Maailma 146 203 9 987 24,3 % Toimialarahastot 11 -62 1375 16,8 % Yhteensä 121 319 41 573

Pitkän koron rahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi helmikuussa kehittyvien markkinoiden rahastoluokkaan, jonka nettomerkinnät olivat yhteensä 88 miljoonaa euroa. Kehittyvien markkinoiden talousnäkymät ovat vakautuneet ja korkotaso on houkutteleva. Rahastoluokka pärjäsi helmikuussa parhaiten 13,1 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aikajänteellä oli 4,79.

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, helmikuu 2017 Nettomerkinnät, tammi-helmikuu 2017 Pääoma 28.2.2017 12 kk:n tuotto (ka.) Valtioriski EUR -151 -158 6 237 0,0 % Luokitellut yrityslainat EUR -89 -39 10 230 4,0 % Korkeariskiset yrityslainat EUR -3 -113 2 800 12,8 % Valtioriski maailma -4 -5 167 1,5 % Luokitellut yrityslainat maailma 39 36 5 433 5,9 % Korkeariskiset yrityslainat maailma 17 5 2 530 11,3 % Kehittyvät markkinat 88 178 2 757 13,1 % Yhteensä -102 -96 30 155

Rahastoraportti, helmikuu 2017

Markkinakatsaus, helmikuu 2017

Lisätiedot:

Analyytikko Elina Salminen, puh 020 793 4258

Johtava lakimies (sijoitusrahastot) Jari Virta, puh. 020 793 4252

Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli vuoden 2016 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40,8 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko ra­hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli helmikuun lopussa yhteensä 469 kpl.