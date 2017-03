Liukuva perhevapaamalli tekee kotihoidon tuesta tarpeettoman

Liiketoimintaosaaminen vauhdittamaan työllisyyttä 19.5.2016 11:37

Työttömyys on lisääntynyt Suomessa viime vuosina voimakkaasti. Erityisen huolestuttava ilmiö on ollut pitkäaikaistyöttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka korkeakoulutettujen työttömyyden kasvuvauhti hieman hidastui, on silti työttömänä yli 47 000 korkeakoulutettua. Monipuolisen täydennyskoulutuksen lisäksi työllisyystilannetta parantamaan tarvitaan liiketoimintaosaamisen kansallinen strategia, mikä edistää vientiä.