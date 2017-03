Elon ilmastostrategia tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

8.3.2017 10:10 | Työeläkeyhtiö Elo

Työeläkeyhtiö Elo on julkaissut sijoitustoiminnan ilmastostrategian. Elon tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä merkittävä osa sijoituksista tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Ilmastostrategia täydentää Elon päivitettyjä vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä kestävän kehityksen haasteista. Eläkesijoittajana Elon vastuut eläkkeiden maksamisesta ulottuvat vuosikymmenten päähän, ja sen vuoksi ilmastonmuutos on huomioitava osana sijoitusten riskiarviointia.

- Tavoitteenamme on varmistaa, että sijoitustemme tuotot ovat kestävällä pohjalla ottaen huomioon myös haasteet, joita ilmastonmuutos aiheuttaa rahoitusmarkkinoille ja sijoituskohteille, sanoo Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Elon ilmastostrategia pyrkii huomioimaan ilmastoriskit monipuolisesti ja hyödyntämään ilmastonmuutoksen tarjoamia sijoitusmahdollisuuksia.

Haluamme lisätä sijoitustemme positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan

Elon tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä suorista osake- ja yrityslainasijoituksista sekä kaikista infra- ja reaalisijoituksista yli puolella olisi positiivinen vaikutus ympäristöön tai yhteiskuntaan. Tavoitteen saavuttamiseksi Elo tulee lisäämään sijoituksia muun muassa uusiutuvaan energiaan, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan, metsään sekä yhtiöihin, jotka tuotteillaan edistävät kestävän kehityksen toteutumista.

- Kannustamme yhtiöitä löytämään ilmastonmuutoksen hillinnästä liiketoimintamahdollisuuksia. Jo nyt suoran osakesalkkumme sijoituskohteista 24 prosenttia tuottaa ratkaisuja ympäristö- ja yhteiskuntahaasteisiin. Vastaavat luvut ovat suorissa yrityslainoissamme 22 prosenttia sekä infra- ja reaalisijoituksissa 40 prosenttia, sanoo Elon vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Kirsi Keskitalo.

Vältämme liiallista ilmastoriskiä

Jatkuvana tavoitteena Elo pyrkii varmistamaan, ettei sijoituksiin liity liiallista ilmastoriskiä. Elo julkistaa sijoitusten hiilijalanjäljen vuosittain Montréal Pledgen allekirjoittajana.

- Pyrimme arvioimaan sijoituskohteiden ilmastoriskejä monipuolisesti huomioimalla hiilijalanjäljen lisäksi muun muassa yhtiön fossiiliset polttoainevarannot, liiketoiminnan muutokset ja riippuvuuden fossiilisista polttoaineista sekä tavoitteet ilmastoriskien suhteen. Kannustamme yhtiöitä raportoimaan ilmastovaikutuksistaan ja pienentämään ilmastoriskejään, sanoo Keskitalo.

- Tavoitteenamme on pystyä arvioimaan, onko hiiliriski huomioitu sijoituskohteen arvostuksessa riittävällä tasolla, jatkaa Keskitalo.

Ilmastostrategia on osa Elon vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Elon sijoitustoiminnan tehtävänä on sijoittaa työeläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Vastuullinen sijoittaminen on kiinteä osa Elon sijoitustoimintaa ja sijoituskohteiden arviointia. Sijoituskohteiden vastuullisuutta arvioidaan niin sanottujen ESG-tekijöiden (Environment, Social, Governance) avulla. Ilmastonmuutoksen huomioiminen liittyy sijoituskohteiden ympäristövastuun arviointiin. Ilmastostrategia täydentää Elon päivitettyjä vastuullisen sijoittamisen periaatteita, jotka on nyt myös julkaistu omaisuusluokkakohtaisesti. Elo on päivittänyt myös omistajaohjauksen periaatteensa.

Lue lisää Elon ilmastostrategiasta, vastuullisen sijoittamisen periaatteista ja omistajaohjauksesta Elon verkkosivuilta.

