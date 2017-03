Sairaanhoitajapäivät to-pe 23.-24.3.2017 Messukeskuksessa

Maxpo-messujen myynti myötätuulessa 2.3.2017 09:05

Maanrakennus- ja ympäristöhoitokoneiden Maxpo-messujen myynti on tällä hetkellä vilkasta. Yritykset ovat suurentaneet osastojaan viimekertaisesta ja mukaan on tulossa useita aivan uusia yrityksiä. Viime kerralla käytössä olleesta pinta-alasta on jo varattu 90 %, joten odotettavissa on varmasti entistä suurempi tapahtuma. Maxpo-messut järjestetään torstaista lauantaihin 7.–9.9.2017 Hyvinkään lentokentällä.