MUISTUTUSKUTSU MEDIALLE: Ihmisen Arvo - Helsingin Diakonissalaitoksen historiateoksen julkistaminen

Rohkeutta välittää - Helsingin Diakonissalaitos täyttää ensi vuonna 150 vuotta 28.12.2016 09:30

Tiedote 28.12.2016. Helsingin Diakonissalaitos (HDL) on Suomen vanhimpia, yhtäjaksoisesti toimineita yhteisöjä. Diakonissalaitos perustettiin vuonna 1867 kulkutautisairaalaksi ja paikaksi, jossa nuorista naisista koulutettiin diakonissoja hätääkärsivien auttajiksi. 150 vuoden ajan HDL on ollut luomassa uusia ratkaisuja niillä yhteiskunnan alueilla, joilla ihmisarvo on uhattuna.