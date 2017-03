Yle ja STT yhteistyösopimukseen uutispalveluista

STT:n uusi palvelu auttaa viestinnän ennakoinnissa ja ajoituksessa 19.1.2017 09:30

STT on tänään lanseerannut STT Pro -tapahtumatietopalvelun. Se on markkinoiden ainoa toimittajien kuratoima tapahtumapalvelu. STT Pro on työkalu, joka auttaa viestinnän ja sisältösuunnittelun ammattilaisia viestinnän suunnittelussa, ennakoinnissa ja ajoituksessa.