Kutsu tiedotustilaisuuteen 16.3.2017: Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista

WWF nuiji suomalaista sian- ja siipikarjanlihaa vailla perusteita 8.2.2017 10:16

WWF:n julkaisemassa lihaoppaassa on täysin virheellisesti niputettu suomalaisen ja muiden maiden tuotannon vastuullisuus samaan kategoriaan. Suomalaista sika- ja siipikarjatuotannon vastuullisuutta on kehitetty pitkäjänteisesti jo vuosikymmenten ajan. Tuloksena on monilla mittareilla mitattuna maailman parasta tuotantoa. Esimerkiksi suomalaisten sikojen ja siipikarjan terveys on huipputasoa. Me kannamme vastuumme antibioottiresistenssin estämisestä, muistuttavat MTK:n sika- ja siipikarjatuottajat.