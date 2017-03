Enfon ja Sillan yhteistyö tarjoaa asiakkaille synergiaetuja

8.3.2017 14:07 | Silta Oy

IT- ja liiketoimintaratkaisuihin erikoistunut Enfo ja HR- ja palkkapalvelun johtava asiantuntija Silta ovat käynnistäneet yhteistyön. Uuden kumppanuuden ansiosta taloushallinto- ja palkkapalvelut voidaan hankkia ”yhden luukun periaatteella”.

Juuri alkanut yhteistyö tukee molempien yritysten strategisia tavoitteita, joissa painottuvat erinomainen asiakaskokemus ja digitaalisuus. Kumppaneiden vahva tahtotila on palvella asiakkaitaan tarjoamalla laajat synergiaedut integroimalla järjestelmiä ja auttamalla asiakasta keskittymään ydinliiketoimintaansa entistä vahvemmin.

”Olemme iloisia uudesta kumppanuudesta, joka tukee Sillan strategiaa ja erityisesti erinomaisen asiakaskokemuksen vahvistamista arjessa. Meitä yhdistää Enfon kanssa toimialojemme vahva asiantuntijuus sekä panostaminen digitaalisuuteen. Uskon, että pystymme palvelemaan yhteisiä asiakkaitamme aikaa säästäen ja ratkaisemaan asiakkaan haasteita entistä kokonaisvaltaisemmin. Tässä, kuten kaikessa tekemisessämme, ykköstavoitteemme on luoda asiakkaalle kustannussäästöjä ja parempaa asiakaskokemusta”, Sillan toimitusjohtaja Tatu Tulokas kertoo.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme lisäarvoa tuottavia palveluja. Kummankin yhtiön fokuksessa on myös palvelujen jatkuva kehittäminen sen sijaan, että vain tyytyisimme jo olemassa olevaan tilanteeseen. Enfolla ja SIllalla on vahva tahtotila tehdä entistä parempia palveluja ja innovatiivista kehitystyötä niiden eteen”, Enfon EVP, Financial Process Services, Tero Kosunen toteaa.

Mikäli kiinnostuit kuulemaan lisää Enfon ja Sillan yhteistyöstä, otathan yhteyttä:

Juha Heiskanen, Director, Financial Process Services, Enfo, p. 050 444 6684, juha.heiskanen@enfo.fi

Tatu Tulokas, toimitusjohtaja, Silta, p. 050 3935 073, tatu.tulokas@silta.fi

