68+ Sporttikortti senioreiden liikuttajana Espoossa jo kymmenen vuotta

Espoossa on ollut käytössä jo kymmenen vuotta maksuton 68+ Sporttikortti. 8.3. julkaistun selvitystyön mukaan kortin vaikutukset senioreiden liikkumiseen ja hyvinvointiin ovat merkityksellisiä.

Espoossa on ollut käytössä jo kymmenen vuotta maksuton 68+ Sporttikortti, joka on tärkeä senioreiden aktiivisen liikkumisen ja hyvinvoinnin mahdollistaja. Espoon kaupungin Liikuntapalvelut lähettää vuosittain henkilökohtaisen kirjeen kortista sinä vuonna 68 vuotta täyttäville.

Vuonna 2016 Espoossa oli sporttikortin lunastaneita senioreita noin 14 000. Tämä on yli 1/3 korttiin oikeutetuista. Esimerkiksi uimahallikäyntejä vuonna 2016 Sporttikortilla oli yli 180 000 ja uintiystävillä lähes 7000.

8.3. julkaistun selvitystyön mukaan kortin vaikutukset senioreiden liikkumiseen ja hyvinvointiin ovat merkityksellisiä. Selvitys osoitti, että 68+ Sporttikorttia käyttävät espoolaiset ovat aktiivisia ja he voivat paremmin.

Tärkeä tavoite on saada mahdollisimman moni liikkumaan ja kortin tarjoamia maksuttomia palveluita onkin laajennettu jatkuvasti. Viimeisin näistä on saaristoveneiden maksuton käyttö, joka on tutkimuksessa koettu innostavana mahdollisuutena mennä luontoon.

Seniorit ovat liikkumisen lisäksi aktivoituneen kortin avulla myös sosiaalisesti. He lähtevät liikkeelle tapaamaan muita ihmisiä palveluidemme pariin, kertoo liikuntasuunnittelija Esa Yletyinen.

Tällä hetkellä kortilla voi uida maksutta Espoon uimahalleissa ja ottaa mukaansa uintiystävän. Lisäksi kortilla voi käyttää maksutta kaupungin kuntosaleja vapaaharjoitteluvuoroilla ja osallistua ohjattuihin kuntosaliopastuksiin. Liikuntapalveluilla on runsas tarjonta ohjattuja liikuntaryhmiä senior- ja eritysryhmille, joihin kortilla voi osallistua. Lisäksi on alueelliset maksuttomat 68+ sporttiklubit sekä tapahtumia senioreille. Kortilla pääsee maksutta myös Espoon saaristoveneisiin.

Rannekkeen ja kortin voi lunastaa uimahallin kassalta tai kaupungin yhteispalvelupisteestä sen vuoden alusta kun espoolainen täyttää 68 vuotta.

Lisätietoja:

Liikuntasuunnittelija Esa Yletyinen, 050 5406 329, esa.yletyinen@espoo.fi