Pariskuntaa onnisti Loviisassa: 250 000 euron potti uudesta pelistä

9.3.2017 08:48 | Veikkaus

"Illalla piti tarkistaa, miten arvonnassa kävi, mutta en jaksanut enää sängystä nousta. Aamulla avasin kuuden jälkeen pelitilin ja katsoin tulokset. Ajattelin, että tässä on joku vitsi. Herätin heti vaimon, että olisi kahdet silmät sitä katsomassa"

Näin loviisalainen eläkeläismies muistelee viime viikon tiistai-aamua. Edellispäivänä hänellä oli ollut pelitilillä kuusi euroa rahaa. Tavallisesti mies pelaa aina euron panoksella, mutta jostakin syystä sillä kertaa hän halusi pistää Kaikki tai ei mitään -peliin kahden euron rivin. Yö sujui rauhallisesti nukkuen, autuaan tietämättömänä siitä, että kaikki 12 merkkiä olivat illan arvonnassa menneet oikein. Kun yllätys aamulla paljastui, mies tarjosi heräilevälle vaimolleen ensimmäisenä silmälasit.

"Siinä se voitto selkeästi luki, mutta ei sitä todeksi uskonut. Olin ajatellut, ettei tuollaista summaa voi noin vain saada. Onneksi olin saanut hyvät yöunet, sen jälkeen en oikein olekaan nukkunut", nainen kertoo.

Tähän asti suurin voitto

Soitto Veikkauksen asiakaspalveluun viimein vakuutti pariskunnan onnenpotkusta. He olivat voittaneet 250 000 euroa, ja rahat olivat omalla pankkitilillä jo seuraavana päivänä. Voittopotti on uuden Kaikki tai ei mitään -pelin tähän asti suurin. Pariskunta on pitänyt tiedon voitostaan pienessä piirissä, asiasta on kerrottu vain omille lapsille.

"Ei voiton tarvitse miljoonaa olla. Tällainen voitto ei pistä elämää sekaisin, mutta tästä on ihan uskomattoman suuri apu. Ollaan juuri muuttamassa, ja nyt vaihtui uuden asunnon kriteerit kerralla paremmiksi", nainen toteaa.

Voittorivin tehneelle miehelle Veikkauksen pelien pelaaminen on ollut tapa, joka tuon hieman jännitystä elämään. Lottoa ja Vakiota hän on pelannut kymmeniä vuosia, ja nyt siis myös uutta arvontapeliä, josta suurvoitto osui kohdalle. Lauantain lottoarvonta ja Englannin liigan ottelut ovat olleet osa viikkorutiineja, ja tulevat olemaan jatkossakin.

– Enköhän minä pelaamista jatka samalla tavalla. Tästä Kaikki tai ei mitään -pelistäkin sanoin aluksi, että aivan mahdotonta tästä on mitään voittoa saada, mies naurahtaa.