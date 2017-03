Helsinkiläiselle Small Giant Games -peliyritykselle 5,4 miljoonan euron kasvurahoitus - pääsijoittajana ruotsalainen EQT Ventures, mukana myös yrityksen aiemmat sijoittajat

9.3.2017 10:00 | Small Giant Games

Rahoitusta tullaan käyttämään yhtiön viime viikolla julkaiseman Empires & Puzzles mobiilipelin markkinointiin sekä uusien pelien kehittämiseen.

Helsinkiläinen Small Giant Games -peliyritys kertoi tänään uudesta 5,4 miljoonan euron rahoituskierroksestaan. Yritys aikoo hyödyntää rahoitusta viikko sitten julkaistun Empires & Puzzles -mobiiliroolipelin markkinointiin sekä uusien pelien kehittämiseen. Rahoituskierrosta johti Tukholmassa päämajaansa pitävä eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö EQT Ventures. Kierrokseen osallistuivat myös yrityksen aiemmat pääomasijoittajat Creandum, Spintop Ventures, PROfounders ja First Fellow Partners Oy.

Empires & Puzzles on fantasiaroolipeli, joka yhdistää ainutlaatuisella tavalla strategisen match-3 pelimekaniikan tukikohdan rakentamisen sekä sankarihahmojen keräämisen. Pelissä on tarkoitus voittaa vastustaja yhdistelemällä taistelutantereelta löytyviä kilpiä ja lähettää niistä muodostuvia joukkoja hyökkäykseen. Lisäksi pelissä on sadoittain päivitettäviä sankarihahmoja, joilla kaikilla on omat erikoisvoimansa.

“Uuden pelimme kehityksessä oli alusta pitäen selvää, että rakennamme ison mutta helposti lähestyttävän roolipelin, joka yllättää syvyydellään ja erilaisten pelimekaniikkojen yhdistelmällä”, Small Giant Gamesin toimitusjohtaja Timo Soininen kertoo. “Olemme erittäin tyytyväisiä, että juuri EQT Ventures lähti mukaan tukemaan tätä visiotamme ja kasvutavoitteemme saavuttamista. EQT Venturesin Lars Jörnowin pitkä kokemus yhdestä maailman suurimmista peliyhtiöistä, Kingistä, on meille erittäin arvokasta. Yhteistyö Larsin ja heidän kokeneen tiiminsä kanssa antaa meille loistavat mahdollisuudet kehittää ja kasvattaa peliä.”

“Meihin tekivät vaikutuksen Small Giant Gamesin kokenut tiimi, heidän selkeä näkemyksensä Empires & Puzzles -pelistä sekä nopea ja laadukas pelin toteutus”, EQT Venturesin Managing Partner Lars Jörnow toteaa. ”EQT Ventures sijoittaa vahvoihin yrittäjävetoisiin tiimeihin, jotka tähtäävät korkealle. Uskomme, että Small Giantin tiimistä löytyy juuri oikeat edellytykset päästä pitkälle.”

Peli lanseerattiin iOS- ja Android -laitteille viime viikolla ja sen voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Play -kaupasta:

App Store:

https://itunes.apple.com/app/id1117841866

Google Play:

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.smallgiantgames.empires

Small Giant Games

Small Giant on helsinkiläinen pelistudio, jossa on tällä hetkellä 13 työntekijää. Kokenut tiimi koostuu entisistä Habbo Hotelin ja Remedy Entertainmentin avainhenkilöistä sekä kansainvälisistä huipputason pelikehittäjistä ja graafikoista.

Yritys kehittää mukaansatempaavia mobiilipelejä, joissa yhdistyvät innovatiiviset pelimekaniikat, visuaalinen näyttävyys sekä moninpelaaminen ja sosiaalisuus.

EQT Ventures

EQT Ventures on uusi eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö, joka hallinnoi 566 miljoonan euron sijoitusvaroja. Yrityksellä on toimisto Tukholmassa, Amsterdamissa, Lontoossa ja Luxemburgissa. EQT Venturesin johdossa on Euroopan merkittävimpiä yritysten rakentajia, ja yhtiö rahoittaa uuden sukupolven yrityksiä ja auttaa niitä kasvamaan. EQT Ventures on osa maailman johtavaa sijoitusyhtiötä EQT:tä, joka on tehnyt yli 160 yrityssijoitusta ja 70 yrityskauppaa. EQT on nostanut rahoitusta yhteensä noin 31 miljardia euroa, ja sen rahoittamat yritykset työllistävät noin 100 000 ihmistä noin 15 miljardin euron vuotuisella liikevaihtolla.

Empires & Puzzles

Empires & Puzzles on uudenlainen fantasiaroolipeli, joka yhdistää uniikilla tavalla strategisen match-3 pelimekaniikan, tukikohdan rakentamisen sekä sankarihahmojen keräämisen. Pelissä on tarkoitus voittaa vastustaja yhdistelemällä taistelutantereelta löytyviä kilpiä ja lähettää niistä muodostuvia joukkoja hyökkäykseen. Lisäksi pelissä on sadoittain kehitettäviä sankarihahmoja, joilla kaikilla on omat taistelun kannalta tärkeät erikoisvoimansa. Pelaajat voivat myös muodostaa liittoumia, sekä osallistua taisteluihin toisia pelaajia vastaan. Pelaamisen aloittaminen on tehty helpoksi, mutta peli tarjoaa samalla paljon syvyyttä ja strategisia ulottuvuuksia. Peli on ilmaiseksi ladattavissa App Store- ja Google Play -kaupoista.

