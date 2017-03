Raide-Jokeri-vaunun mittakehikkoa testataan Helsingin raitiolinjoilla

9.3.2017 08:47 | HKL

Ensi viikon alusta lähtien Helsingin raitiolinjoilla voi nähdä välähdyksen tulevaisuuden raitiovaunusta. Kyse on Raide-Jokeri-linjalle tulevan pikaratikan mittojen mukaan tehdystä testivaunusta, jolla testataan nykyisiä raitiovaunuja suuremman vaunun ja Helsingin raitiotieradan yhteensopivuutta seuraavan kahden viikon ajan. Testi tarvitaan, jotta Raide-Jokerin prototyyppivaunulla voidaan liikennöidä 2019 keskustan rataverkossa.

Mittavaununa toimii ratikannäköisellä pressulla peitetty teräskehikko, joka on saman kokoinen tulevan uuden pikaratikan kanssa. Raide-Jokerin mittavaunua vedetään Helsingin raitioteillä pääosin öiseen aikaan. Testiajo on tarpeen, koska sen avulla saadaan selville, miten vaunu sopii eri kohtiin rataverkolla ja onko nykyisessä radassa tai vaunussa jotain, jota pitäisi ottaa huomioon vaunun ja pysäkkien suunnittelussa. Vaunun kulkua mitataan tietokonelaskelmien avulla, mutta käytännön testaus on välttämätöntä.

– Mittavaunun avulla varmistetaan varsinaisen 2019 toimitettavan vaunun soveltuminen liikenteeseen. Tässä vaiheessa huolellisesti testaamalla varaamme kaksi vuotta aikaa tehdä tarvittavat muutokset sekä infrastruktuuriin että uuden vaunun rakenteeseen, kertoo HKL:n kalustopäällikkö Ollipekka Heikkilä.

HKL on tilannut suomalaiselta kiskokalustovalmistajalta Transtech Oy:ltä, joka on osa tsekkiläistä Škoda Transportation Groupia, Raide-Jokerin tarpeisiin 29 uutta raitiovaunua. Raide-Jokeri-vaunun prototyyppi on tulossa HKL:n käyttöön kesällä 2019. Sillä liikennöidään Helsingin kantakaupungin rataverkolla ja kerätään käyttökokemuksia, joita hyödynnetään sarjatuotantovaunun viimeistelyssä.

Raide-Jokerin vaunut suunnitellaan liikennöinnin ja kunnossapidon näkökulmasta mahdollisimman hyvin yhteensopiviksi Helsingin kantakaupungin liikenteestä tuttujen Artic-vaunujen sekä nykyisen raitiotieverkon kanssa. Itäkeskuksesta Keilaniemeen ulottuvan Raide-Jokeri-linjan lisäksi uuden tyyppisellä kalustolla voidaan liikennöidä Helsingin kantakaupungin raitiotieverkolla sekä suunnitteilla olevilla uusilla pikaraitioteillä.

Mittakehikon ulottumat ovat samat kuin tulevan Raide-Jokeri-vaunun. Pituutta kehikolla on 34,5 metriä. Uusi pikaraitiovaunu on pidempi kuin nykyinen Artic-vaunu, joka on 27,6 metriä pitkä. Lisäksi vaunu eroaa nykyisistä ratikoista mm. siten, että se on kahteen suuntaan ajettava.

– Pidemmällä vaunulla liikennöinti aiheuttaa haasteita pysäkkien pituuden ja muiden pysähtymispaikkojen sijoituksiin. Enemmän pidempiä vaunuja on tulossa kantakaupungin liikenteeseen vasta 2020-luvun puolivälissä, johon mennessä infrastruktuuri saadaan sopeutettua uusille vaunuille sopivaksi, kertoo Ollipekka Heikkilä.