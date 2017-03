MTK haluaa Suomeen maailman parhaan ja toimivimman eläinsuojelulain

9.3.2017 09:26 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan eläinsuojelulain uudistusta. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK haluaa, että uudistettavasta eläinsuojelulaista tulee maailman paras huomioimaan sekä tuotantoeläinten että maatalousyrittäjien hyvinvoinnin ja varmistamaan kotimaisen maataloustuotannon jatkuvuuden.

MTK korostaa, että kansallisen lainsäädäntömme ei tule heikentää kotimaisten kotieläintuotteiden kilpailuasemaa muita EU-maita tiukemmilla eläintenpidon normeilla. Suomalaiset maatalousyrittäjät ovat valinneet kotieläintuotannon strategiaksi vastuullisuuden ja laadun. Eettisen laadun yksi ulottuvuus on eläinten hyvinvointi, jonka varmistamisessa osaavat ja ammattitaitoiset eläintenhoitajat ovat tärkein asia.

– Lain tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Jokaisen suomalaisen on ymmärrettävä, mihin eläinsuojelulaki velvoittaa. Lakiin ei tule nostaa epäselviä tai tuntemattomia käsitteitä, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila



MTK ei kannata sellaista uutta sääntelyä, jonka kustannukset jäävät vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien maatilojemme maksettavaksi. Länsinaapurimme Ruotsi on meille varoittava esimerkki siitä, kuinka eläinten kansallisten hyvinvointisäädösten tiukennukset ovat vaikuttaneet maan omaan tuotantoon. Noin 30 prosenttia ruotsalaisten kuluttamasta sianlihasta tuodaan heikompien tuotantovaatimusten maista: muualta EU:sta, etenkin Tanskasta, Hollannista ja Puolasta. Eläinten olosuhteet Suomessa voivat kehittyä entistäkin paremmiksi, jos kuluttaja on valmis maksamaan siitä.



Suomalainen lainsäädäntö on toistaiseksi jättänyt tilaa myös maatilojen ja elintarviketeollisuuden omaehtoiselle eläinten hyvinvoinnin kehittämiselle.



– Lähes kaikki Suomen sikatilat ja valtaosa nautatiloista on mukana säännöllisessä eläinten terveydenhuollossa. Eläinten terveys on tärkeä osa eläinten parempaa hyvinvointia. Suomessa pitkään eläinten terveyden eteen tehty työ näkyy mm. lääkkeiden käytön vähäisyytenä sekä laadukkaina ja turvallisina kotieläintuotteina, sanoo MTK:n eläinlääkäri Leena Suojala.



– MTK ei kannata parsinavettojen ja emakkojen porsitushäkkien kieltoa lailla. Kivuliaat toimenpiteet, kuten karjupossun kastraatio tai vasikan nupouttaminen, tulee MTK:n mielestä tehdä kivunlievityksessä ja siitä pitää huolehtia toimenpiteen jälkeenkin, Suojala sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoituksen mukaan eläinsuojelulain valmistelun aikataulua ollaan muuttamassa ja lain voimaantulo siirtyy todennäköisimmin vuodella. MTK pitää tärkeänä huolellista ja asiantuntevaa lainvalmistelua. Ministeriölle tulee varata riittävät resurssit lainvalmisteluun, koska eläinsuojelulaki on tärkeä kotieläintuotantomme tulevaisuudelle.



