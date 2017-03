KARI AIHISEN ROSTER TURKU AUKEAA VAPUKSI

9.3.2017 10:06 | Royal Ravintolat Oy

Maaherran Makasiiniin Turun Tuomikirkon naapurissa huhtikuun lopussa avautuva Roster rikkoo ravintolamaailman jäykkyyksiä. ”Tämä on mun ja tiimin näköinen ravintola ja baari”, sanoo Turkuun paluun tekevä Aihinen.

”Rosterin erikoisuuksia ovat mm. ravintolan avokeittiön tuntumaan sijoittuvat Chef Table -pöydät, joissa keittiötiimin työn seuraaminen on osa illalliskokemusta. Roster Share on kuuden ruokalajin jaettavia alkuruokia ja lautasannoksia yhdistävä menukokonaisuus. Se on läpileikkaus meidän keittiöfilosofiasta. Sunnuntaisin meillä on Sunday Roast: Rento iltapäivä koko perheen ja ystävien sekä Rosterin ruokien parissa”, kertoo Aihinen.

Viinin ystäville Roster tarjoaa tavallisesta poiketen juomia noin 80 viinin listalta laseittain tai karahveissa. ”Näin ei tarvitse aina nauttia välttämättä koko pulloa vaan huippuviinejäkin saa laseittain. Ravintolan alakerrasta meillä löytyy myös Cocktail Bar Lounge”, sanoo Rosterissa toisena ravintoloitsijana toimiva Paul Hickman.

Roster on kansainvälisen tyylin ravintola, joka ei sitoudu yhteen tyyliin tai maahan. Ruoka on kokkien näköistä. Tavoite on luoda annoksia, joita ihmiset haluaa tulla syömään uudelleen ja uudelleen. Ravintolan tunnelmasta tulee rento. ”Meillä muodollisuudet jää narikkaan, mutta ruoasta ei tingitä. Ravintolan nimi viittaa ammattilaiskokoonpanoon, eli Rosteriin joka tähän on koottu sekä siihen mitä keittiön repertuaarista löytyy”, kuvailee Aihinen.

Rosterin tiimi uskoo Aihisen ruokien ohella erottautuvansa erinomaisella palvelulla. Siitä vastaa arvostetussa Pro-gaalassa vuonna 2016 palkittu Paul Hickman.

Ravintola avautuu huhtikuussa Vappuviikolla. Vapun pöydät on jo melkein myyty. ”Palkkaamme parhaillaan henkilökuntaa Roster Turun tiimiin. Haussa on noin 20 ammattilaista keittiöön ja saliin”, kertovat Roster Helsingin keittiöstä Turkuun muuttavat keittiömestarit Teemu Nikkari ja Eeva Hongisto.

Roster on suunniteltu kokonaiskokemukseksi, joka sisältää ruoan, palvelun, miljöön ja ilmeen. Suunnittelusta vastaa Turusta lähtöisin olevan Arttu Salovaaran Helsinkiin vuonna 2009 luotsaama kansainvälisestikin palkittu suunnittelutoimisto Bond.

Ravintolatila on suunniteltu rakennuksen, vuonna 1832 valmistuneen Maaherran Makasiinin, ehdoilla ja perinteitä kunnioittaen. Alakerran avokeittiö on tuotu mahdollisimman tiiviisti osaksi ravintolatilaa. Salihenkilökunnan lisäksi kokit ovat mukana ravintolakokemuksen luomisessa. Alakerrassa on keittiön lisäksi Chef’s table -alue sekä baarimainen ravintolatila. Yläkerrassa kaltevat sisäkatot ulottuvat ylös harjaan asti ja luovat ravintolasaliin jylhää tunnelmaa. Salista löytyvät pyöreät loosit sopivat ystäväporukoille ja perheille. 7 metriä korkea viinikaappi halkoo molempia kerroksia.

Tyylillisesti Rosterin sisustus on jossain klassisen ja modernin välimaastossa. ”Jatkamme Roster Helsingin paljon kiitosta saaneella linjalla. Palisanteri, messinki ja tumma sametti on yhdistetty moderniin muotoon. Kalusteissa näkyy käsityö ja laatu. Epäsuoralla valaistuksella ja peileillä tiloihin on tuotu dramaattista tunnelmaa. Kokonaisuuden täydentävät sopivasti anarkistiset ilmeen yksityiskohdat”, kertoo sisustussuunnittelusta Bondissa vastaava Aleksi Hautamäki.

Ravintolaan tulee kaikkiaan sata asiakaspaikkaa kahteen kerrokseen sekä kaksi kesällä avattavaa terassia, joista toinen sijoittuu makasiinin sisäpihalle ja toinen Tuomiokirkon puolelle. Roster Turku on auki viikon jokaisena päivänä.