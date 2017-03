HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLITARKASTELUSSA ON HUOMIOITAVA HEIKOIMMAT

MIKÄ ON EKL? Eläkkeensaajien Keskusliitto on noin 80 000 jäsenellään maan toiseksi suurin eläkeläisjärjestö, joka elää aktiivisesti mukana eläkkeensaajan arjessa. Edunvalvontatyötä on tehty jo yli 50 vuotta. Sadat EKL:n paikallisyhdistykset tarjoavat työelämän jälkeen Sinullekin mielenkiintoista toimintaa, uusia harrastuksia ja tuttavuuksia.