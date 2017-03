GoExpo innostaa liikkumaan

9.3.2017 11:58 | Messukeskus

GoExpo käynnistää kevään treenikauden säävarmoissa olosuhteissa Messukeskuksessa 17.-19.3. Suomen suurin urheilu- ja ulkoiluareena on pullollaan treenivinkkejä, välineitä ja eri lajien testausta sekä valo- ja videokuvaukseen liittyvää asiaa.

Samalla lipulla kävijät voivat tutustua myös Helsinki Horse Fair -tapahtumaan. Yhteensä GoExpo-viikonloppuna Messukeskuksessa on asiantuntijoita noin 350 yrityksestä. Kaikki ohjelma, eli testailut, kisat ja tietoiskut kuuluvat messulipun hintaan.

Lajikokeiluja ja treenivinkkejä

Fillarin testirata kurvailee ensimmäistä kertaa myös ulkona. Radalla on koeajossa kymmeniä eri merkkisiä ja mallisia sähköpyöriä. Todellisia haasteita on tarjolla kumpuilevalla pyöräkrossiradalla, jossa lajin harrastajat näyttävät mallia näytöskisoissa ja messukävijät pääsevät itsekin kokeilemaan radalla ajoa. Kattauksen täydentää tietoiskuohjelma, jossa on aiheita pyöräretkeilystä, kuljetusratkaisuista, työmatkapyöräilystä ja perhepyöräilystä.

Kuntoilijan lajivalikoimaan messuilla kuuluvat mm. taitoluistelu, voimistelu, fitness ja lukuisat palloilulajit, kuten uusi teqball, jossa yhdistellään pöytätennistä ja jalkapalloilua. Messuilla on lukuisia lajitestauspisteitä ja näytöskisoja. Juoksijoille on treeni- ja motivaatiovinkkejä sekä uutuutena mahdollisuus osallistua porrasjuoksutreeniin. Messuilla voi osallistua myös trampoliinitunnille tai sauvakävelykouluun. Varusteita ja välineitä löytyy myös liikunnan mittaamiseen ja kotikuntoiluun.

Golfaajille messujen erilaiset lähipeliradat ja uutuusmailojen testialue antavat osviittaa siitä, ovatko pelitaidot talven jäljiltä ruosteessa. Golf Travel Destination Area kokoaa yhteen maailman suosituimpien golfkohteiden esittelijät yli 15 maasta. Tänä vuonna mukana on myös ennätysmäärä kotimaisia golfkenttiä.

Retkeilijät voivat tutustua GoExpossa kotimaisiin retkeilykohteisiin ja Vuoden retkikohde 2017 -voittajaan, joka julkistetaan messuilla perjantaina 17.3. Lisäksi paneudutaan uusien retkivarusteiden ominaisuuksiin, pohditaan ulkoiluvarusteiden ympäristökuormitusta ja kuullaan vinkkejä muun muassa repun pakkaamiseen. Kalastajia varten on kaksi allasta, joissa voi testailla taitoja ja hakea vinkkejä saaliin nappaamiseen.

Kuvausvinkkejä ja valokuvanäyttelyitä

Kuva&Kamera-messuilla on esillä koko kuvauksen kaari: kuvien suunnittelu, valo- ja videokuvaaminen sekä kuvankäsittely, tulostus ja julkaisu. Uusien kameroiden lisäksi messuilla on omat osastonsa käytetylle kalustolle, joissa on mahdollisuus myydä, ostaa ja arvioittaa vanhoja kameroita tai muuta välineistöä. Tapahtuman ytimessä on neljällä eri lavalla järjestettävä, mittava ohjelma, jossa aiheet vaihtelevat kuvausteknisistä jipoista luontokuvauksen haasteisiin, kuvaamisen dramaturgian hallintaan ja vaikkapa aikuistubettamiseen. Tapahtuman yhteydessä paljastetaan myös vuosittain jaettavan Finnfoto-palkinnon saaja.

Näyteikkuna hevosurheiluun ja erilaisiin rotuihin

Helsinki Horse Fair tuo Messukeskukseen yli 100 hevosta ja ponia, jotka edustavat noin 20 eri rotua. Tapahtuman kruunaa kansainvälinen esteratsastuskilpailu ja Helsingin ratsastavan poliisin näytös. Lisäksi messuilla nähdään eri hevosurheilun muotoja, kuten lännenratsastusta ja valjakkoajoa.



GoExpoon kuuluvat Fillari, Kunto, Golf, Outdoor, Ball Sports ja Kuva&Kamera. GoExpo järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 17.-19.3.2017. Lisäksi samaan aikaan ja samalla lipulla pääsee tutustumaan myös Helsinki Horse Fair -hevostapahtumaan.

Avoinna yleisölle pe 12-20 (paitsi Kuva&Kamera klo 18 asti), la 10-18 ja su 10-17. Yleisö pääsee kaikkiin tapahtumiin samalla lipulla.

Kuva&Kameran ammattilaisaika pe klo 9-12. Sisäänpääsy vain ennakkoon rekisteröityneille ammattilaisille sekä median edustajille ja bloggaajille.

Liput verkkokaupasta ennen tapahtumaa:

Aikuiset 16 €/hlö

Lapset (7-15 v.), eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat 10 €/hlö

Perhelippu (max. 2 aikuista ja alle 16 v. lapset) 36 €

Ryhmälippu (väh. 10 hlöä) 10€/hlö

Liput ovelta:

Aikuiset 18 €/hlö

Lapset (7-15 v.), eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat 11 €/hlö

Perhelippu (max. 2 aikuista ja alle 16 v. lapset) 39 €

Ryhmälippu (väh. 10 hlöä) 11 €/hlö

Median akkreditoituminen http://messukeskus.com/uutishuone/akkreditointi/ tai paikan päällä Lehdistökeskuksessa.



Kuvia vapaasti median käyttöön: http://mediabank.messukeskus.com/