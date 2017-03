Uusi lasten- ja nuortenlehti ”JunioriTieto” julkaistu

9.3.2017 13:42 | JunioriTieto

Maaliskuun 7. päivä Suomessa alettiin julkaista uutta yleistajuista JunioriTieto-tiedelehteä lapsille. Lehden julkistamista juhlistettiin Helsingissä Latvian tasavallan suurlähetystössä. Yhdessä toimituksen ja suurlähetystön väen kanssa juhlimassa oli mm. Lukukeskuksen, Lastensuojelun keskusliiton, Aikakauslehtien liiton, Postin ja Lehtipisteen edustajia.

JunioriTieto on uteliaille ja oppimishaluisille, noin 6-12-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattu julkaisu. Se houkuttelee tutustumaan esimerkiksi luontoon, teknologiaan, lääketieteeseen, historiaan ja kulttuuriin. Laadukas sisältö, kiinnostavat kuvitukset, selkeät selitykset ja monenlaiset tehtävät opettavat ja ruokkivat luovuutta. Lehti auttaa lasta haastamaan oman tietämyksensä ja tutustumaan tuttujen asioiden alkuperään. JunioriTieto tarjoaa vastaukset lasten lukemattomiin kysymyksiin, ja sen parissa viihtyvät myös lasten kanssa tekemisissä olevat aikuiset, kuten vanhemmat, opettajat ja kirjastoalan ammattilaiset. Lehti on tilattavissa, ja sen voi löytää irtomyyntipisteistä 7. maaliskuuta alkaen. Lehti ilmestyy kuukausittain.

JunioriTieto on suomalaisten ja latvialaisten media-alan ammattilaisten yhteistyön tulos. Lehden esikuva ”Ilustrētā Junioriem” on jo seitsemän vuoden ajan nauttinut Latviassa niin lasten kuin vanhempienkin suurta suosiota. Se on ollut suosittu apuväline kouluopetuksessa ja edistänyt lukuharrastusta myös koulun ulkopuolella.

JunioriTiedon päätoimittaja Annika Suna iloitsee uudesta lehdestä: ”On mahtavaa luotsata näin kiinnostavaa lehteä. JunioriTieto kertoo lapsia innostavalla tavalla, miten maailma toimii, ja samalla houkuttelee esittämään yhä uusia kysymyksiä ja oppimaan lisää. Olisin itsekin lapsena riemuinnut, jos olisin saanut vastaukset kaikkiin kysymyksiini! Onni onnettomuudessa – nyt pääsen jatkamaan niin vastausten kuin kysymystenkin etsimistä yhdessä JunioriTiedon lukijoiden kanssa. Lukukeskuksen viimevuotisen tutkimuksen tulokset myös todistavat, että lapset edelleen lukevat mieluummin paperilta kuin ruudulta.”

JunioriTieto - tutki ja ymmärrä kaikkea hämmästyttävää ympärilläsi!



Lue lisää: www.junioritieto.fi