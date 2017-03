Mediatiedote: Psykologinen dystopiaromaani kuvaa ekologista ja inhimillistä katastrofia

9.3.2017 13:00 | Gummerus

Tuomo Jäntin Verso (Gummerus) on kingimäinen jännitysromaani yhteiskunnasta, joka joutuu reagoimaan tuntemattomaan uhkaan. Teos on vangitseva kuvaus vieraan pelosta, terrorismista ja terveydenhuollon painajaisesta. Samalla romaani on syvästi liikuttava kertomus epidemian kieputtamista yksilöistä ihmisenkokoisine unelmine ja pelkoineen.

Tuomo Jäntti: Verso (kansi: Tuomo Parikka)

Alis Ismantik on entinen toimittaja ja imagokonsultti. Miesystävänsä itsemurhan jälkeen Alis on etsinyt uutta suuntaa elämälleen. Kun varantoministeri Harrison usuttaa Alisia tutkimaan jättimäisen pakkohoitolaitoksen sisäpiirin väärinkäytöksiä, hän tarttuu tarjoukseen ja lentää Kolkamoon. Siellä, Roivanpellon graafisen oppilaitoksen entisissä tiloissa, on hoidettu versottuneita: ihmisiä, jotka ovat tuntemattomasta syystä alkaneet kasvaa heinää, ruohoa ja lehtiä. Kolkamon tietoverkkoja tutkiessaan Alis vähitellen aavistaa, ettei hänen todellinen tehtävänsä olekaan talousrikosten tutkiminen. Salaisuudet kietoutuvat tiukasti Kolkamon ja sitä johtaneen tiimin ympärille. Ihmiskuntaa piinaavan verson rinnalla sikiää toinenkin vitsaus, Gowiwa, joka syö kokonaisia kaupunkeja. Jäntin ahdistava tulevaisuudenkuvaus käy käsiksi ajankohtaisiin teemoihin ja leikittelee taidokkaasti maagisen ja todellisen rajoilla. ”Ensimmäisenä aamuna Karl luuli joutuneensa huonon vitsin kohteeksi. Hän tuijotti kuvaansa kylpyhuoneen peilistä vielä yönsamein silmin ja kävi läpi mahdollisia syyllisiä. Joku töistä tietenkin, mutta vaivaa oli sentään tarvinnut nähdä – hänen parransänkensä oli kirkkaan vihreä. Karl nosti kätensä kasvoilleen. Leuka ei tuntunut karhealta. Pikemminkin hänen kauniin vihreä aamupartansa oli pehmeä. Se tuoksui ruoholta.” Tuomo Jäntti (s. 1976) on kotoisin Äetsästä. Hän aikuistui Turussa ja asuu nykyään Helsingissä. Jäntti on työskennellyt muun muassa kirjastovirkailijana, postinkantajana ja raitiovaununkuljettajana. Hän julkaisi esikoisromaaninsa, maagista realismia ja psykologista kauhua suomalaiseen sukupolvitarinaan yhdistävän Talven hallavan hevosen, vuonna 2015. Tuomo Jäntti:

Verso

426 sivua

