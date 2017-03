Rakennusalan työttömyys laski vuodessa yli 5 %

Rakennusliiton Suokas ihmettelee työvoiman tuonnin vapautta 7.3.2017 10:28

Yhdysvaltain presidentti valehtelee ja on vastenmzielisesti rasisti. Harvoin ihmisessä kuitenkaan kaikki on pahaa. Trump vaatii myös turvaamaan oman maan kansalaisten työpaikat. Tämä puhe saa suurta kannatusta Yhdysvaltain työväestön keskuudessa ja ilmeisesti jokunen tehtaan siirto halvempiin maihin on jo peruttu,kirjoittaa Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokasta blogissaan.