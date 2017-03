ICT-teko palkinto Trinitas Lääkäripalvelut Oy:lle digitaalisten lääkäripalvelujen kehittämisestä

Turun kauppakamarin ICT-valiokunta on päättänyt myöntää vuoden ICT-teko palkinnon tänä vuonna Trinitas Lääkäripalvelut Oy:lle. Yritys on toiminnallaan edistänyt digitalisaatiota perinteisellä toimialalla ja on siksi valiokunnan mielestä toiminut edistyksellisesti. Turun kauppakamarin ICT-valiokunta palkitsee vuosittain henkilön, yrityksen tai teon esimerkillisestä toiminnasta digitalisaation parissa.

Trinitas Oy:n liiketoimintajohtaja Sami Similä vastaanotti palkinnon iloisena ICT-valiokunnan TEEMA2017 seminaarissa

Trinitas Lääkäripalvelut Oy on kotimainen perheyritys, joka aloitti eLääkäripalveluiden tuottamisen vuonna 2013 ja avasi vuonna 2015 geriatriaan erikoistuneen Lääkäritalon Turun ydinkeskustaan. Yritys työllistää 12 henkilöä ja se tuottaa erikoislääkärikonsultaatioita etälääketieteen keinoin 18 kunnan alueella Liedosta Utsjoelle saakka. ”Idea Trinitakseen lähti siitä, kun huomasimme yhtiökumppanini ja lääkäri Mika Mularin työskennellessä virkatyössä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä miten hankalaa yliopistokaupungeista etäällä sijaitsevien kuntien on tuottaa tasavertaiset erikoislääkäripalvelut kaikille suomalaisille. Trinitaksen ideologia oli yksinkertaisesti siirtää erikoislääkärien osaaminen perusterveydenhuollon käyttöön tasaveroisesti kaikkialle Suomeen. Halusimme myös tehostaa lääkärintyötä sekä luoda vihreämmän vaihtoehdon lääkärinammatin harjoittamiseen”, kertoo liiketoimintajohtaja Sami Similä. Trinitaksen mukaan väestön ikääntymisen myötä erikoislääkäritasoisen hoidon toteutumiselle perusterveydenhuollossa on lisääntyvä tarve ja digitalisaation avulla etälääkärikonsultaatio mahdollistaa kasvavien potilasmäärien hoidon laadukkaasti, tehokkaasti, kokonaisvaltaisesti ja tasaveroisesti. Digitalisaatio palvelee ammattitaitoisen lääkärin käsissä niin lääkäriä itseään kuin potilasta ja koko yhteiskuntaa tavalla, johon perinteinen lääkärintyö ei yllä. ”Trinitas on onnistunut tuottamaan laadukkaita digitaalisia palveluja haastavalla sote-alalla, ja yrityksen asiakastyytyväisyys on korkea. Sote-uudistuksen myötä juuri tällaisia toimijoita ja yhteistyötä tarvitaan, jotta kustannustehokkuus ja palvelujen laatu säilyvät”, toteaa ICT-valiokunnan puheenjohtaja Harri Salo. Trinitaksen eGeriatrit konsultoivat perusterveydenhuollon lääkäreitä ja sairaanhoitajia niin terveyskeskussairaaloissa, geriatrisilla poliklinikoilla kuin kotisairaanhoidossakin. Yritys käyttää digitaalisia etädiagnostiikkaan soveltuvia välineitä, joista tärkein on luotettava ja korkealaatuinen kuva- ja puheyhteys suoraan potilaaseen. ”Palvelun digitaalisuudella tehostetaan ja parannetaan hoitotuloksia tavalla, joka johtaa merkittäviin inhimillisiin hyötyihin potilaan näkökulmasta sekä mittaviin kustannussäästöihin yhteiskunnan näkökulmasta katsoen”, Similä kertoo. ICT-teko –palkinto on jaettu vuodesta 2004 lähtien ja aiempina vuosina palkittuja ovat muun muassa Nextfour Group, Boost Turku (Windows Phone Hackathon) sekä meripelastustoiminta. Henkilöinä palkinnon on saanut muun muassa Antti Tuomisto, Jukka Rinnevaara sekä Teemu Brunila ja The Crash –yhtye.

