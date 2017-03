Fujitsun uusi älyratkaisu auttaa tavoittamaan kaupan myyjän

Fujitsu laajentaa PRIMEFLEX-mallistoaan yhdessä SUSEn kanssa 1.3.2017 09:30

Fujitsu julkistaa uuden PRIMEFLEX-ratkaisun, joka tarjoaa vankan perustan suurten yritysten avoimen lähdekoodin pilvipalveluinvestoinneille. PRIMEFLEX-ratkaisu kustannustehokkaalla SUSE OpenStack Cloud -hallinta-alustalla auttaa suuria yrityksiä siirtämään konesalinsa pilveen. Uusi ratkaisu on ensimmäinen tulos Fujitsun ja Linux-kehitysyhtiö SUSEn strategisesta liittoumasta, joka julkistettiin viime vuoden marraskuussa. Yhtiöt kehittävät yhdessä pilviratkaisuja, tukipalveluja ja tulevien säiliövirtualisointimenetelmien tekniikkaa. Yhdessä kehitetty uusi PRIMEFLEX nopeuttaa suuryritysten konesaliympäristön laajentamista pilveen ja auttaa hyödyntämään pilvipalvelujen joustavuutta sekä saavuttamaan kustannussäästöjä. Uusi PRIMEFLEX-ratkaisu tekee OpenStack-pilviympäristön käytöstä entistä turvallisempaa, sillä referenssiarkkitehtuuri yksinkertaistaa sen käyttöönottoa merkittävästi. Ratkaisun on heti käyttövalmis. PRIMEFLEX for OpenStack -ratkaisut on suunniteltu asiakkaille, jotka etsivät