Hallituksen työvoimakoulutusmalli tulee tarpeeseen

9.3.2017 14:59 | Ammattiliitto Pro

Hallituksen tänään julkistama esitys asiantuntijoiden nopeutetusta työvoimakoulutusmallista kasvualoille on juuri sellaista työvoimapolitiikkaa, jota Suomeen on kaivattu, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa. Pro on ajanut jo pitkään nyt esitetyn mallin käyttöönottoa Suomeen.

Kasvualojen investoinnit ovat lisänneet korkeakoulutettujen asiantuntijoiden kysyntää näillä aloilla merkittävästi. Hallituksen tänään esittämä malli korkeakoulutettujen asiantuntijoiden nopeutetusta työvoimakoulutusmallista vastaa työmarkkinoiden tarpeeseen tavalla, joka voi onnistuessaan tukea talouden ja työllisyyden kasvua nopeasti ja ketterästi. - Hallituksen esitys tukee kasvua ja korkean jalostusarvon alojen työllisyyttä oikealla tavalla. Pro on ajanut tämänkaltaista mallia jo pitkään, joten meidän on helppo yhtyä hallituksen esitykseen, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa. Alakohtaisesti räätälöidyillä koulutusohjelmilla pyritään vastaamaan kasvualojen kasvaneeseen osaamistarpeeseen. - Kun väliaikainen malli päättyy 2019, tulee hallituksen tehdä arvio hankkeen onnistumisesta. Mikäli mallin arvioidaan onnistuneen riittävän hyvin, tulee siitä tehdä pysyvä, Malinen jatkaa Nopeasti muuttuva ympäristö vaatii nopeaa mukautumista ­- Uusien teknologioiden nopea käyttöönotto luo muutoksia osaamisvaatimuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutus- ja työvoimapolitiikan tulee olla sellaista, jolla voidaan vastata välittömästi muutoksiin, Malinen toteaa. - Investoinnit keskittyvät entistä enemmän aloille, joilla tarvitaan soveltuvaa erityisosaamista. Hienoa nähdä, että hallitus reagoi nopeasti syntyneeseen tarpeeseen, ettei osaamisvajeesta synny pullonkaulaa työllisyyden ja kasvun vahvistumiselle, Malinen summaa.

Avainsanat investoinnittalouskasvutyöllisyystyömarkkinat

