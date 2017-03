Alpo Aaltokoski Companyn irakilaistaustainen muusikko joutui pakenemaan Suomesta

9.3.2017 15:46 | Helsingin kulttuurikeskus

Irakilainen ud-luutun soittaja Ali Alawad, jonka oli tarkoitus esiintyä Ali & Alpo -tanssiteoksen ensi-illassa 15.3.2017 Kulttuurikeskus Caisassa, on saanut kaksi kielteistä turvapaikkapäätöstä

Alawad kertoo, että jo viisi hänen tuttuaan on palautettu väkisin Irakiin tammi-helmikuussa 2017 Suomen viranomaisten toimesta. Alawad pelkää henkensä edestä pakkopalautusta Irakiin, joten hän on päätti paeta Suomen rajojen ulkopuolelle.

Alille ehdotettiin Migristä ammatinvaihtoa. Ironista kyllä, samaa vaativat myös Irakin fundamentalistit, jotka eivät hyväksy musiikkia ja muusikoita.

Pro Finlandiallakin palkittu taiteilijaprofessori Alpo Aaltokoski on järkyttynyt ja surullinen Migrin ja hallinto-oikeuden päätöksistä. Ei taiteilija voi vaihtaa identiteettiään sormiaan napsauttamalla”, Aaltokoski sanoo. Hänestä on muutenkin naiivia Migrin puolelta olettaa, että fundamentalistit jättäisivät Alawadin rauhaan ammatinvaihdoksen myötä. ”Ali on merkitty mies Irakissa ja olen todella huolissani hänen turvallisuudestaan, mikäli hänet pakkopalautettaisiin Irakiin”, Aaltokoski huokaa.

Ali & Alpo -teos kuitenkin toteutuu Alawadin toiveen mukaisesti. Alpo Aaltokoski Company ehti tallentaa Alawadin musiikin sekä videokuvata hänen soittamisensa – Alawad on siis mukana esityksissä videoprojisoinnin kautta.

Ali Alawad saapui Suomeen turvapaikan hakijana syyskuussa 2015. Viime vuosina kotimaassaan Irakissa Alawad oli pakotettu pitämään ammattinsa salassa. Tietyt ääritahot pitävät muusikon ammatissa toimimista Islamin vastaisena käytöksenä”, Alawad toteaa.

Valtion taidepalkinnolla sekä Pro Finlandialla palkittu taiteilijaprofessori Alpo Aaltokoski on luonut yli viisikymmentä koreografiaa ja esiintynyt yli 30 maassa. Hän on toiminut myös laaja-alaisesti taiteenalansa parissa mm. koreografian professorina, pedagogina koti- ja ulkomailla sekä kulttuuri- ja taidepoliittisena vaikuttajana.

Ali & Alpo

Kahden kulttuurin sanaton dialogi

Ensi-ilta 15.3. klo 19

Muut esitykset: 16.3. klo 14 & 19, 11.–12.4. klo 19, liput 15/9€