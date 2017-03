JHL:n Asara-Laaksonen: Muutossuma vaatii kunnilta poikkeuksellisen hyvää henkilöstöpolitiikkaa

10.3.2017 10:00 | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Suuri muutos vaatii aina poikkeuksellisen paneutuvaa henkilöstöpolitiikkaa, herättelee ammattiliitto JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen. - Nyt tässä tilanteessa ovat erityisesti kunnat. Niitä ravistelevat sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ja maakuntien perustaminen. - Valtava muutos ei onnistu, jos työntekijät eivät pysy mukana tai kokevat olevansa heittopusseja.

Yli 200 000 kunnantyöntekijän työantaja muuttuu, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle. Muutos koskee myös niitä työntekijöitä, joiden työ jää kuntien järjestettäväksi. Kunnat huolehtivat jatkossakin useista kuntalaisille läheisistä ja koko yhteiskunnalle tärkeistä palveluista, kuten päivähoidosta, kouluista, teistä, kirjastoista ja kaavoituksesta. Sanalla sanoen elinvoimasta. Näistä palveluista huolehtii pari sataa tuhatta ammattilaista.

Asara-Laaksonen vetoaa kuntapäättäjiin ja johtaviin virkamiehiin: hyvä henkilöstöpolitiikka on tärkeää sekä maakuntiin siirtyville että kuntiin jääville, jokaisessa ammattiryhmässä.

Monet kunnat ovat viime vuosina yhtiöittäneet palvelujaan, ja yhtiöittäminen voi jatkua vilkkaana, Asara-Laaksonen arvioi. Hän huomauttaa, ettei yhtiöittäminen ei poista kuntien vastuuta siitä, millaista henkilöstöpolitiikkaa yhtiö harjoittaa.

- Tärkeää on, että esimiehet ja kuntien päättäjät ottavat henkilöstön reilun kohtelun selkäytimeensä.

- Myös liitto haluaa olla vahvana tukena jäsenilleen muutostilanteissa.

Pienet palkat eivät Suomea nosta, vaan tuottavuus

Se selkäytimeen kuuluva hyvä henkilöstöpolitiikka tarkoittaa ennen kaikkea arvostusta ja yhteistyötä, silmien tasalta katsomista, Asara-Laaksonen määrittelee.

- Käytännössä se on työntekijöiden ottamista mukaan muutokseen sen kaikissa vaiheissa , yhdessä sopimista sekä jokaisen mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä. Tässä kaikki ammattiryhmät on pidettävä tasaveroisesti mukana.

- Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille on annettava riittävät resurssit hoitaa tehtäväänsä.



Hyvä henkilöstöpolitiikka on olennainen osa tuottavuuden parantamista, Asara-Laaksonen sanoo.

- Se on yksi tehokkaimmista tuotantopanoksista. Kunnalliset palvelut ovat työvoimavaltaisia; ihmisen työtä ihmisille.

Suomen ongelma ei ole korkea palkkataso, vaan yksityisen tuotannon ja työpaikkojen vähentyminen, Asara-Laaksonen painottaa.

- Tuottavuus ja tuloksellisuus pitää saada nousemaan. Siinä koulutus, tutkimus ja tuotekehitys sekä hyvä henkilöstöpolitiikka ovat avainasemassa.

- Tuottavuutta tukemaan tarvitaan myös uskottavaa työllisyyspolitiikkaa. Mitä useampi on töissä palkalla, jolla elää, sen parempi koko Suomelle.



Hyvin kohdeltu henkilöstö sopeutuu muutoksiin, uskaltaa kehittää työtään, löytää ratkaisuja ja sairastaa vähemmän.



Julkisen alan työntekijät arvostavat omaa työtään. Kevan tutkimuksen ”Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2016” mukaan peräti 96 prosenttia heistä pitää työtään tärkeänä ja merkityksellisenä.

- Tällaisten ammattilaisten kanssa kunnilla on erinomaiset edellytykset tehdä hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Asara-Laaksonen vieraili perjantaina Oulussa.