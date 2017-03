Seitsemän maata nousee ylitse muiden

10.3.2017 09:59 | Atradius Suomi

Lupaavimmat kasvumarkkinat löytyvät tänä vuonna varsin eksoottisista maista. Luottovakuutusyhtiö Atradiuksen listalla ovat Intia, Indonesia, Kenia, Norsunluurannikko, Peru, Chile ja ainoana eurooppalaisena Bulgaria. Atradius Suomen maajohtajan Juhani Laitalan mukaan listalla olevien maiden kasvun taustalla on kolme yhdistävää tekijää.

Esimerkiksi Intian bruttokansantuote on kasvanut viime vuosina keskimäärin yli seitsemän prosenttia. Norsunluurannikolla kasvu on ollut sitäkin kovempaa. Atradius ennustaa molempiin maihin lähes 7,5 prosentin kasvua myös tälle vuodelle.

"Keskiluokka kasvaa ja ikärakenne on hyvä. Se vaikuttaa positiivisesti kulutukseen ja kasvattaa investointitarpeita. Lisäksi poliittiset päätökset tukevat uudistuksia", Laitala sanoo.

Eniten investointi- ja kehitystarpeita on maataloudessa, konepaja-, elektroniikka-, rakennus- ja kemian teollisuudessa. Jo pelkästään Bulgariassa suomalaisyritystenkin tuotteille ja palveluille on kysyntää maatalouden lisäksi rakennus- ja kemian teollisuudessa.

Laitala kertoo seuranneensa mielenkiinnolla kevään pk-yritysbarometrin lukuja, joiden mukaan suomalaisten pk-yritysten vienti on kasvussa. Barometriin vastanneista 23 prosenttia ilmoitti harjoittavansa vientiä ja liiketoimintaa ulkomailla jollain tasolla. Suora vienti oli yleisin keino kansainvälistyä.

"Oli hieno havaita, että voimakasta kasvua hakevien yritysten määrä on ollut kahden viime barometrin ajan hienoisessa nousussa", Laitala sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa yrityksiä kansainvälistymisen riskeistä, joista yhtenä tärkeimpänä on myyntisaatavien suojaaminen. Barometriinkin vastanneista yrityksistä ylivoimaisesti suurin osa ei suojaa myyntisaatavia mitenkään.

"Yritysten kasvava into vientiin, mutta sinisilmäinen suhtautuminen asiakkaan maksukykyyn tai –haluun on huono yhdistelmä. Luvassa on ikäviä yllätyksiä. Varsinkin, kun potentiaalisimmat vientimarkkinat ovat tänä vuonna niin sanotuissa eksoottisissa maissa", Laitala kertoo.

Atradius toimii yli 50 maassa ja sillä on yli 200 miljoonan yrityksen tiedot maksutapakäyttäytymisestä.