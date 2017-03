Tela: Työeläkevarojen määrä nousi 7,6 miljardilla viime vuonna – kasvu turvaa tulevia eläkkeitä

Nimitys Telassa: Mauri Kotamäki ekonomistiksi 7.12.2016 15:08

Valtiotieteiden maisteri Mauri Kotamäki (34) on nimitetty Työeläkevakuuttajat Telan ekonomistiksi. Kotamäki työskentelee tällä hetkellä valtiovarainministeriössä erityisasiantuntijana. Työssään hän on osallistunut etenkin työmarkkinoita koskevan lainsäädännön valmisteluun sekä erilaisten vaikutuslaskelmien tekemiseen. Kotamäki on osallistunut myös tuoreimman eläkeuudistuksen arviointiin valtiovarainministeriön osalta. Aikaisemmin Kotamäki on työskennellyt muun muassa Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja Suomen Pankissa. Kotamäen tehtäviin Telassa kuuluvat muun muassa kansantalouteen, sosiaaliturvaan ja erityisesti eläkejärjestelmään liittyvät asiantuntijatehtävät talouden näkökulmasta. Myös julkiseen talouteen ja verotukseen liittyvät aiheet kuuluvat Kotamäen vastuualueisiin. Kotamäki aloittaa Telassa 1.2.2017. Uuden ekonomistin nimityksellä Tela varautuu nykyisen johtavan ekonomistin ensi vuonna tapahtuvaan eläkkeelle siirtymiseen.