Foodduck Oy julkisti uuden leviteannostelijan: FOODDUCK® mobile monipuolistaa ja lisää käyttömahdollisuuksia

10.3.2017 10:00 | Foodduck

Suomalainen Foodduck Oy tarjoaa entistä laajemmat mahdollisuudet levitteiden ekologiseen ja hygieeniseen jakeluun. Sen uusi tuote, FOODDUCK® mobile, tuo uusia käyttökohteita FOODDUCK®-laitteille aiemmin tyypillisten kouluruokaloiden ja lounasravintoloiden rinnalle. Pienen kokonsa, laajan levitevalikoimansa ja ladattavan akkunsa ansiosta FOODDUCK® mobile soveltuu esimerkiksi hotelli- ja sairaalakäyttöön. Vuonna 2014 lanseeratun innovatiivisen FOODDUCK®-laitteen tavoin FOODDUCK® mobile vähentää merkittävästi levitehävikkiä ja jätteiden määrää.

”Parissa vuodessa FOODDUCK® on löytänyt paikkansa leipäpöydistä ja linjastoista ympäri Suomea ja saanut kaikkialla positiivisen vastaanoton. On hienoa, että uuden FOODDUCK® mobile -laitteen myötä voimme tuoda ekologisuuden ja hygieenisyyden edut entistä laajemman asiakaskunnan saataville”, toteaa toimitusjohtaja Timo Sorsavirta Foodduck Oy:stä.

”FOODDUCK® mobile soveltuu margariinin jakelun lisäksi hillojen, majoneesin ja suklaalevitteiden annosteluun, mikä tekee laitteen sopivaksi hotellien aamiaistarjoiluihin ja on tärkeä tekijä yrityksemme liiketoiminnassa myös kansainvälisillä markkinoilla. Laitteen pieni koko ja akku antavat mahdollisuuden lisäksi sairaaloiden osastoruokailujen helpottamiseen. Henkilökunnalta säästyy erillispakkausten avaamiseen kuluva aika, ja jätteen määrä vähenee oleellisesti”, Timo Sorsavirta jatkaa.

FOODDUCK® mobile on huippuälykäs laite, joka hyödyntää esineiden internetin mahdollisuuksia. Järjestelmä mahdollistaa kulutukseen liittyvän datan keräämisen ja käytön optimoinnin. Laite tuottaa tarvittaessa reaaliaikaista tietoa levitteiden kulutuksesta ja käytöstä. Se saadaan jopa tilaamaan lisää tuotetta varastoon sekä ennakoimaan huollon tarve itsenäisesti.

FOODDUCK®-laitteet ovat ympäristöystävällisiä ja kestävää kehitystä tukevia vaihtoehtoja yksittäispakatuille levitenapeille ja leviterasioille. FOODDUCK®-laitteita käyttävien ruokaloiden ja ravintoloiden pakkausjätteen määrä vähenee murto-osaan. Myös laitteeseen kehitetty pakkaus on materiaaleiltaan ekologinen: alumiinia ei käytetä lainkaan, ja muovia kuluu selvästi vähemmän kuin leviterasioissa. Levitettä ei myöskään mene hukkaan kuten perinteisiä pakkaustuotteita käytettäessä, koska FOODDUCK® annostelee levitteen tarkasti ja puristaa pussimallisen pakkauksensa tyhjäksi.

FOODDUCK®-laitteet parantavat hygieniaa ja leipäpöydän yleistä siisteyttä. Automaattisen annostelijan ja laitteen helpon puhdistamisen ansiosta levitteeseen ei kosketa käsin, ja levitteen mikrobiologinen laatu säilyy aina hyvänä. Levitteeseen ei joudu leivänmuruja, joten myös keliaakikot voivat käyttää laitetta turvallisesti.

Kansainvälistymiseen tähtäävä Foodduck Oy on vahvasti suomalainen yritys. Se kehittää ja valmistaa tuotteensa Suomessa. Suomalaisen työn liitto on myöntänyt myös FOODDUCK® mobile -laitteelle Avainlippu- ja Design from Finland -merkit osoituksena kotimaisesta osaamisesta. FOODDUCK®- leviteannostelijalle myönnettiin patentti loppuvuodesta 2016 Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.





Lisätiedot:

Timo Sorsavirta

toimitusjohtaja, Foodduck Oy

P. 050 414 0004

timo.sorsavirta@foodduck.fi

Foodduck

Foodduck Oy on suomalainen vuonna 2012 perustettu yritys. Foodduck Oy on edelläkävijä ravintoloiden asiakaspalvelutiloissa ja ammattikeittiöissä käytettävien rasvojen, tuorejuustojen ja muiden levitteiden automaattisissa annosteluratkaisuissa. FOODDUCK®-leviteannostelija on ainoa laatuaan maailmassa. Visiomme mukaan FOODDUCK® on tulevaisuudessa niin ravintolalle kuin ruokailijoille merkki vastuullisesta ja ekologisesta leipäpöydästä.