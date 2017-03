Digita investoi merkittävästi IoT-verkon kehittämiseen

MTV ja Digita: MTV:n kanavat Digitan antenni-tv-verkossa myös vuodesta 2017 eteenpäin 31.1.2017 10:00

MTV Oy ja Digita Oy ovat sopineet MTV:n tv-kanavien jakelusta vuodesta 2017 eteenpäin. MTV:n tv-kanavia jaellaan näin jatkossakin antennitalouksiin Digitan operoiman antenni-tv-verkon välityksellä. ”Olemme iloisia, että monivuotinen yhteistyömme MTV:n kanssa jatkuu ja voimme välittää edelleen suomalaisille tv-katsojille MTV:n suosittuja sisältöjä”, kertoo Digita Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström. ”Digita on meille luonteva kumppani, joka on aidosti panostanut vuosia antenni-tv-verkon lisäpalveluiden kehittämiseen, josta esimerkkinä MTV:n vahvat aluemainontaratkaisut. Halusimme varmistaa MTV:n sisällöille luotettavan ja varman jakelun sekä palvelun kehittymisen myös uuden toimilupakauden alusta”, kertoo MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund. Digitalla on yhteensä kuusi verkkotoimilupaa maanpäällisen antenni-tv-verkon UHF-taajuuksilla 17.5.2017 alkavalla toimilupakaudella. Verkkotoimiluvat ovat voimassa 10.1.2027 asti. Digitan olemassaolon keskeisin perusta on suomalaisen televis