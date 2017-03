Helsingin kaupunginmuseolle ehdokkuus Museums + Heritage Awards -kilpailussa

10.3.2017 10:54 | Helsingin kaupunginmuseo

Helsingin kaupunginmuseo on kuuden parhaan joukossa brittiläisen museokilpailun kansainvälisessä sarjassa.

Keväällä 2016 Senaatintorin kulmalla avautunut Helsingin kaupunginmuseo on saanut jälleen tunnustusta. Museums + Heritage Awards on arvostettu brittiläinen museoalan palkinto, jonka kansainvälisen kategorian finaalissa kaupunginmuseo on yhdessä viiden muun kiinnostavan eurooppalaisen museon kanssa. Vuosittain jaettavilla palkinnoilla halutaan huomioida innovatiivisia ja uraauurtavia museo- ja kulttuuriperintöalan projekteja paitsi Isossa-Britanniassa, myös muualla Euroopassa.

Kaupunginmuseo on suunniteltu kokonaiselämykseksi, jossa helsinkiläinen kaupunkilaisarki näkyy paitsi näyttelyissä, myös aulassa, kokoustiloissa, kaupassa ja vessoissa. Museo muodostuu viidestä vanhasta rakennuksesta, modernista uudisosasta ja kolmesta viehättävästä sisäpihasta. Tällä hetkellä museossa voi vierailla Helsingin valitut palat -näyttelyssä, Lasten kaupungissa, Haju-aistikokemuksessa ja virtuaalielämys Aikakoneessa. Museoon on löytänyt myös monenlaisia uusia käyttäjiä: piipahtajia, rauhallista työskentelypaikkaa kaipaavia ja uudenlaisten elämysten etsijöitä.

Helsingin kaupunginmuseo avautui Senaatintorin kulmalla Torikortteleissa 13.5.2016. Vuoden 2016 loppuun mennessä siellä oli käynyt yli 315 000 museovierasta ja museo oli noussut Suomen museotilastojen kolmoseksi. Kaupunginmuseo on myös yksi neljästä Suomen Vuoden museo -ehdokkaasta.

Museums + Heritage International Award -sarjan ehdokkaat:

Helsinki City Museum, The New Helsinki City Museum

An Post - The Irish Postal Service, GPO Witness History Visitor Centre

Museum Plantin-Moretus, Antwerp, Have You Met Plantin Yet?

Casson Mann on behalf of La Cite du Vin - City of Bordeaux, La Cite du Vin Permanent Exhibition, Bordeaux, France

Maritime Museum Rotterdam and Kossmann.dejong, Offshore Experience - the search for energy

Tinker imagineers on behalf of the Fort Pannerden Foundation, Experience Fortress Pannerden