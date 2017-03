Fimea täsmentää julkisuudessa esitettyjä tietoja

Fimea pyytää asiakkaita ilmoittamaan Renkomäen apteekin ongelmatoimituksista 4.11.2016 13:56

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyytää Lahden Renkomäen apteekin asiakkaita varmistamaan, että heidän saamansa lääke vastaa lääkärin määräystä. Lääkkeen tarkistamisessa voi pyytää apua muista apteekeista tai hoitavalta lääkäriltä. Mikäli lääke tai sen vahvuus on eri kuin reseptiin on merkitty tai lääkkeen toimittamisessa on ollut muita ongelmia, Fimea pyytää ilmoittamaan kirjallisesti osoitteeseen: apteekit@fimea.fi tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, PL 55, 00034 Fimea. Ilmoituksessa pyydetään kuvaamaan ostotapahtuma mahdollisimman tarkasti sekä ilmoittajan yhteystiedot. Mikäli asiakkaalla on saamatta jo maksettuja lääkkeitä kyseisestä apteekista, asiakas saa lääkkeensä korvattuna toisesta apteekista. Kela ohjeistaa apteekit asiasta. Fimean tietoon on tullut tapauksia, että Renkomäen apteekin lääketoimituksissa on ollut epäasianmukaisuuksia ja toiminta ei ole ollut lääkelain mukaista. Fimea on tehnyt apteekin toiminnasta tutkintapyynnön poliisille.