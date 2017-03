ETLAnow ennustaa nyt asuntojen hintakehitystä

13.3.2017 10:56 | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on laajentanut ETLAnow-ennustemallinsa nyt myös Suomen asuntomarkkinoille. ETLAnow asunnot on jatkoa Etlan aikaisemmin julkaisemalle työttömyyttä ennustavalle mallille. ETLAnow asunnot ennustaa ensi vaiheessa asuntojen hintakehitystä. Myöhemmin on mahdollista myös kauppamäärien ja asuntomarkkinoiden alueellinen ennustaminen.

Mikä se on? ETLAnow asunnot on Suomen asuntohintojen ennakoimiseen kehitetty ennustemalli, joka hyödyntää Tilastokeskuksen virallisten asuntohintatilastojen lisäksi Googlen hakuaineistoa. Projektin tarkoituksena on selvittää onko uusista suurista tietoaineistoista, kuten Google-hauista apua talouden ennustamisessa. Milloin ennuste tulee? ETLAnow asunnot tarkastelee etenkin asuntomarkkinoiden ennustamista Google-hakujen avulla. Ennustemalli toimii täysin automaattisesti ja tekee uuden ennusteen joka aamu uusimman Google-aineiston pohjalta. Mistä se löytyy? Ennuste on julkisesti saatavilla Etlan nettisivuilta osoitteesta etla.fi/etlanow-asunnot/. Nykyhetken ennusteen (nowcast) lisäksi sivulla raportoidaan ennusteet seuraaville kahdelle vuosineljännekselle. Lisäksi sivulla ilmenee reaalisen asuntohintaindeksin muutos vuodentakaiseen arvoon verrattuna. ETLAnow asunnot-ennusteessa käytettävä malli on raportoitu tarkemmin Joona Widgrénin julkaisussa”Google-haut Suomen asuntojen hintojen ennustajana” (ETLA raportit 63). Mitä ei kannata unohtaa? Etla on jo aiemmin julkaissut työttömyyttä ennakoivaa ETLAnow-mallia, joka hyödyntää big dataa ennustekäytössä. ETLAnow tuottaa ennusteen työttömyysasteesta jokaisessa 28:ssa EU-maassa käyttäen reaaliaikaisia tietoja työttömyyteen liittyvistä Google-hauista sekä tuoreimpia Eurostatin tietoja työttömyysasteesta. ETLAnow löytyy niin ikään osoitteesta www.etla.fi/etlanow/.

