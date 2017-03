Asematilassa nähdään elävä valokuvanäyttely 31.3.-2.4.

20.3.2017 05:00 | Arts Management Helsinki Oy

Huopalahden Asematilassa nähdään live-säestetty elävä valokuvanäyttely, joka on ensimmäinen osa Wilma-Emilia Kuosan Geisha teoskonseptia. Teoskonsepti huipentuu tanssikonserttiin, jonka ensi-ilta nähdään Helsingissä loppuvuodesta. Asematilassa nähtävässä valokuvanäyttelyssä valokuvat herätetään eloon POP UP-esityksillä, jotka johdattelevat ja antavat esimakua tulevan tanssikonsertin maailmasta.

Geisha -teoskonsepti tarkastelee nuorten naisten asemaa nykypäivänä käyttäen peilikuvanaan myyttisiä geishoja. Fuusio on japanilaisen tradition innoittama, ammentaen siitä visuaalisen ulkomuotonsa, inspiraation äänimaailmaansa ja liikekieleensä. Se päästää ääneen nuoret naiset, jotka ovat kasvaneet ohi ulkonäköpaineista ja yli altavastaajan roolista. Millaisia ovat tämän päivän geishat?

Jazztanssitaiteilija Wilma-Emila Kuosa vastaa esityskonseptin koreografiasta yhdessä nykytanssitaiteilija Meeri Altmetsin kanssa. Yhdessä he houkuttelevat esiin geishojen herkkyyden ja hiljaisen vakaan pidättyväisyyden liikemaailmassaan, jossa jazztanssi kohtaa nykytanssin. Esityskonseptissa on vaihtuva vieraileva tanssija, joka sukeltaa geishan rooliin yhdessä Wilma-Emilian kanssa. Laulaja-säveltäjä Emma Salokoski antaa teoksessa äänensä nuorten naisten aseman puolesta ja säveltää teoksen äänimaailman käyttäen instrumenttina omaa kehoaan.

”Geishojen rooli japanilaisessa kulttuurissa on kiehtonut minua pitkään aina tapakulttuuria ja estetiikkaa myöten. Haluan peilata nykynaisen asemaa geishan roolia vasten ja herättää keskustelua tasa-arvon puolesta vahvasti sukupuolirooleja ja ikärakenteita palvelevassa yhteiskunnassamme. Loputon ylisuorittaminen, ulkonäköpaineet ja pakonomainen pärjääminen tuntuvat olevan elinehto työelämässä selviytyäkseen. Aion möyhiä tätä asetelmaa ja purkaa myyttejä naiskuvan ympäriltä Geisha-konseptilla” kertoo teoskonseptin luoja jazztanssitaitelija Wilma-Emilia Kuosa

Näyttelyyn on vapaa pääsy ja se on avoinna:

Pe klo.18-20 (POP UP –esitys 18.30)

La klo.18-20 (POP UP –esitys 18.30)

Su klo.15-17 (POP UP –esitys 15.30)

Asematila, Kylätie 25 A 3, 00320 Helsinki