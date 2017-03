Satakuntaan satoi Veikkaus-voittoja tällä viikolla

Viking Loton päävoitot Norjaan ja Tanskaan 9.3.2017 13:57

Viking Loton oikea rivi (kierros 10/2017) on 3, 11, 17, 19, 20, 39 ja lisänumerot 15 ja 45. Onnennumeroksi arvottiin 36. Arvonnassa löytyi kolme päävoittoa: kaksi Norjasta ja yksi Tanskasta. Jokainen täysosuma oli tällä kertaa liki 649 000 euron arvoinen. Myös Suomessa päästiin juhlimaan voittoja, sillä kierroksella löytyi kolme 5+1-voittoa. Yksi napattiin S-market Eurajoessa, toinen meni tammelalaiselle pelaajalle veikkaus.fi:ssä ja kolmas viisihenkiselle peliporukalle Espoossa. Jokaisen voiton voitto-osuus on liki 39 000 euroa. Keskiviikko-Jokerin oikea rivi on 0 0 2 2 9 6 0. Arvonnassa löytyi yksi 6-oikein tulos, ja onnekas rivi oli pelattu K-Citymarket Salossa tuplattuna, joten sillä voittaa 40 000 euroa. Voitto meni viiden hengen porukalle. Lomatonnin oikea rivi on Vilna 92. Lomatonneja voitettiin 8 kappaletta. Ensi keskiviikkona (kierros 11/2017) Viking Loton potissa on noin 19,3 miljoonaa euroa. Ilman Onnennumeroa 6 oikein -tuloksella voi tuolloin voittaa noin 950 000 euroa.