JHL:n Niemi-Laine: Sote-henkilöstö tarvitsee selkeän muutosturvan

10.3.2017 13:46 | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö tarvitsee selkeän muutosturvan, katsoo ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine. - Muuten henkilöstö jää sote-uudistuksessa tuuliajolle. Vaarassa ovat työpaikat, työehdot ja lopulta koko uudistuksen onnistuminen.

Eduskunta on aloittanut sote- ja maakuntauudistusta koskevan lakipaketin käsittelyn. Hallituksen esityksen mukaan Suomeen muodostettaisiin 18 maakuntaa. Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirrettäisiin kunnilta niille. Muutos on erittäin suuri myös henkilöstön kannalta, Niemi-Laine muistuttaa. - Sipilän hallituksen kuuluisi jo perustuslain mukaan suojella työtä. Toisin on käymässä, sillä vuoden 2020 jälkeen henkilöstöllä ei ole enää liikkeenluovutussuojaa. - Irtisanomisia voi tulla runsaasti.



Niemi-Laine vetoaa kansanedustajiin. - Onkin erittäin tärkeää, että eduskunnassa turvataan sote-palvelujen laatu sitouttamalla henkilökunta vakituisilla työpaikoilla.

- Samaten on pidettävä huoli myös siitä, ettei jatkuvia sote-kilpailutuksia maksateta työntekijöillä.

Niemi-Laine pelkää, että sote-uudistuksen tavoitteeksi asetettu kolmen miljardin euron säästö tehdään heikentämällä pienipalkkaisten työntekijöiden ansioita ja työehtoja. Suurin osa näistä ammattilaisista on naisia.- Tämä on estettävä, jotta ammattilaiset saavat kehittää työtään rauhassa. Henkilöstön pysyvyys ja palvelujen jatkuvuus ovat aivan keskeinen osa hoidon ja hoivan onnistumista sekä palvelujen laatua ja tuloksellisuutta.

JHL esittää, että sote-uudistuksen voimaanpanolakiin kirjataan selvä muutosturvapaketti sote-henkilöstölle. - Soteen tarvitaan Lonka Plus, joka turvaisi työsuhteen ohella myös työsuhteen ehdot.



Silloisen sovittelijan nimeä kantava Lonka-sopimus kehitettiin alun perin pääkaupunkiseudun bussiliikenteen kilpailuttamistilanteiden hallitsemiseen. Sopimus turvasi työpaikan säilymisen yhtiöittämisissä sekä niissä tilanteissa, joissa tuottaja häviää kilpailutuksen. Lonka-sopimus ei kuitenkaan pelastanut kuljettajien työehtoja. Siksi soteen tarvitaankin Lonka Plus, joka turvaisi paitsi työsuhteen, myös työsuhteen ehdot.

Lonka Plus on myös yritysten etu, Niemi-Laine kannustaa. Se turvaa reilua ja kestävää kilpailua yritysten kesken. - Kovassa kilpailussa yritykset saattavat yrittää selviytyä heikentämällä palvelujen laatua sekä henkilöstön palvelussuhteen ehtoja ja työoloja.

- Lonka Plus -turvalauseke estäisi vahingollista ja epäreilua kilpailua. Terve kilpailu on yhteinen etu, sillä se tukee yritysten aitoa ja kestävää menestymistä.

Pakkoyhtiöittäminen uhkaa työpaikkoja

Sote-uudistukseen sisältyvä velvoite yhtiöittää palveluja eli pakkoyhtiöittäminen johtaa irtisanomisiin ja henkilöstön jatkuvaan siirtämiseen heikompien työehtosopimusten piiriin, Niemi-Laine arvioi. Luvassa on jatkuvaa epävarmuutta työsuhteissa.

- Valinnanvapauslakiluonnoksen mukaanhan kansalainen voi vaihtaa tuottajaa vuoden välein.



Useat asiantuntijat ovat varoittaneet valinnanvapauslakiluonnoksen vakavista puutteista. Liian nopeasti ja liian laajasti toteutettuna valinnanvapaus sotkee pahasti koko uudistuksen. Valinnanvapauden käyttöönottoa tuleekin siirtää kolmella vuodella, jotta ehditään valmistella parempi malli, Niemi-Laine vaatii.

Niemi-Laine kehottaa hallitusta katsomaan , mitä Ruotsissa on valinnanvapautta toteutettaessa kymmenen vuoden aikana tapahtunut. Jonot ovat pidentyneet ja menot kasvaneet. Myös suomalaisia huippuasiantuntijoita pitäisi kuunnella. He ovat varoittaneet, että tällaisenaan uudistus haittaa palvelujen tuottamista ja uhkaa yksilöiden perusoikeuksia.