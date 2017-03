Sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.3. kokouksen ennakkotiedote

10.3.2017 14:34 | Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 14.3. klo 16.15 alkaen. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa seuraavia asioita.

Soten vuosi 2016 paketissa - palvelujen rakennemuutos ja uudistaminen etenevät

Lautakunnalle esitellään sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi luodaan katsaus, miten viraston ensimmäiselle strategiakaudelle 2014 - 2016 asetetut tavoitteet on onnistuttu saavuttamaan.

Sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin Helsingissä vuoden 2013 alussa. Toimialojen yhdistämiselle asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin.

Palvelurakennetta on kevennetty, palveluihin pääsy on parantunut ja palveluketjut toimivat aikaisempaa sujuvammin. Päihde- ja mielenterveyspalvelut on yhdistetty ja lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteiskehittämisessä on päästy hyvään vauhtiin. Talouden hallinta ja tuottavuus ovat myös parantuneet selvästi.

Helsingissä ei ole jääty odottamaan kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja, vaan on lähdetty määrätietoisesti uudistamaan palveluja. Keskeistä palvelujen uudistamisessa on yhdistää sosiaali- ja terveyspalveluja asiakkaiden palvelutarpeiden mukaan tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi ja tarjota asiakkaille nykyistä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluja.

Ensimmäiset terveys- ja hyvinvointikeskus -kokeilut alkoivat loppuvuonna 2016. Myös perheille on kehitetty uusia palveluja. Ensimmäinen perhekeskus avaa ovensa kesäkuussa 2016.

"Kykenimme tarjoamaan helsinkiläisille palveluja enemmän kuin edellisenä vuonna ja pysyimme silti oman toiminnan osalta budjetissa. Palvelujen lisäys kohdentui strategian mukaisesti kevyempiin palveluihin. Samaan aikaan pystyimme nostamaan tuottavuuttamme", toimialajohtaja Juha Jolkkonen summaa tyytyväisenä vuotta 2016.

Sosiaali- ja terveysviraston menot vuonna 2016 olivat noin 2,19 miljardia euroa. Oman toiminnan osalta pysyimme budjetissa hyvin, mutta HUSin tuottaman erikoissairaanhoidon osalta budjetti ylittyi noin 10 miljoonaa euroa.

Lisätietoa: toimialajohtaja Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelut kesällä 2016

Lautakunnalle esitetään, että ensi kesänä lähes kaikki palvelupisteet olisivat auki normaalisti.

Lautakunnalle esitetään, että terveysasemilla, psykiatria- ja päihdekeskuksissa ja hammashoitoloissa ei olisi iltavastaanottoja kesä-elokuussa. Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskus ja neuvola ovat auki juhannuksesta heinäkuun loppuun asti arkisin klo 8 -16.

Lisäksi lautakunnalle esitetään, että valtaosa palvelukeskuksista olisi kesällä auki arkisin klo 8-15.30/16.00.

Lisätietoa esitetyistä kesän aukioloajoista on lautakunnan listalla.

Stadin ikäohjelmaa toteutettiin verkostona

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle pyydetyn lausunnon ikäohjelmasta. Stadin ikäohjelma on vanhuspalvelulain mukainen ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015 - 2016.

Lautakunnalle ehdotetaan, että se esittäisi, että Stadin ikäohjelman toimenpidekokonaisuudet ja tulokset otetaan huomioon, kun Helsinkiin valmistellaan uutta strategiaohjelmaa. Lisäksi esitetään, että ikäohjelman jatkosuunnittelu käynnistettäisiin tulevien toimialojen ja muiden työssä mukana olleiden toimijoiden yhteistyönä.

Ikäohjelma valmisteltiin ja toteutettiin asiakkaita ja asukkaita kuullen yhdessä muiden hallintokuntien, järjestöjen ja vanhusneuvoston kanssa. Ohjelma muodostui viidestä toimenpidekokonaisuudesta: tieto käyttöön ja voimaa vaikuttamiseen, iätöntä asumista, muistiystävällinen Helsinki, luotuja liikkumaan ja käyttäjälähtöiset palvelut.

Ikäohjelma kokosi kaupungin hallintokunnat ja muut toimijat yhteen ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Aikaisempaan verrattuna toiminta ikääntyneiden hyväksi on tällä tavoin toimien ollut koordinoidumpaa, tehokkaampaa ja asukaslähtöisempää. Eri toimijat toivat oman asiantuntemuksensa yhteisten teemojen edistämiseen ja tarjolla olevat palvelumahdollisuudet saatiin hyödynnettyä monipuolisesti ikääntyneiden hyväksi.

Lisätietoja: erityissuunnittelija Helena Soini, p. 09 310 46933, helena.soini@hel.fi

Selvitys Helsingin omaishoidon tuesta

Lautakunnan pyynnöstä heille esitellään Helsingin omaishoidon tuen kokonaisuus.

Omaishoidontuen laki muuttui heinäkuussa 2016. Lain muutoksen myötä omaishoidon tukea uudistettiin Helsingissä. Asialistan liitteenä on taulukko, jossa vertaillaan aikaisempia ja uusia omaishoidon tuen myöntämisen periaatteita.

Helsinki käyttää omaishoidon tukeen tänä vuonna 8,5 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuotena. Omaishoidon tukeen on varattu tälle vuodelle 33 miljoonaa euroa, mikä onasukaslukuun suhteutettuna enemmän kuin Espoossa ja Vantaalla. Omaishoitajia on Helsingissä suhteellisesti enemmän kuin muissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Viime vuonna Helsingissä omaishoidon tukea sai 3 958 omaishoitajaa.

Lisätietoa: toimialajohtaja Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi





Kokouksen esityslista liitteineen löytyy sosiaali- ja terveysviraston verkkosivuilta.

Päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.