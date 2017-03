Teurastamon pääsiäismarkkinat palmusunnuntaina 9.4. kello 11-17

13.3.2017 08:00 | Helsingin kaupunki - Helsingfors stad

Teurastamon pääsiäismarkkinat järjestetään nyt toista kertaa! Kellohalli täyttyy keväisestä tunnelmasta sekä pääsiäiseen sopivista ruoka-, sisustus sekä muotoilutuotteista. Osana markkinoita järjestetään Flavour Studiossa artesaanisuklaan myyntitapahtuma Suklaarasia, jossa suomalaiset huippusuklaanvalmistajat myyvät tuotteitaan saman katon alla.

Mukaan valitut parikymmentä myyjää tarjoavat laadukkaan kattauksen koruja, paperituotteita, kukkia sekä siemeniä, kodin sisustustuotteita sekä tietysti pääsiäisen herkkuja. Teurastamon pihalla on myynnissä ruokatuotteita paikan päällä syötäväksi tai pääsiäispöytään vietäväksi.

Alueen yrittäjät ovat mukana myös. Jädelinon jäätelövalikoimista löydät perusvalikoiman lisäksi pääsiäisen erikoismaut. Jädelino on avoinna koko tapahtuman ajan. Helsingin kahvipaahtimon kahvia sekä Osmian saippuoita voit ostaa Kellohallista.

Viime vuonna pääsiäismarkkinat keräsivät Kellohallin täyteen iloista väkeä. Tänä vuonna markkinoilla on mukana parikymmentä myyjää ja pienyrittäjää myymässä tuotteitaan. Mähösen kalsareista on iloa keväälläkin, samoin kuin Excuse My BonBonin kurvikkaille naisille suunnatuista laadukkaista ja naisellisista vaatteista. Helsinkipelejä tulee markkinoille myymään Jesper von Hertzen. Nähdään kellon alla -pelistä voit oppia jotain uuttakin pääkaupungistamme. Pääsiäismunat voit kääriä vaikka furosikikääröön, joita on myymässä Käärö. Tarjolla on lisäksi printtituotteita, koruja, asiastioita, Théhuoneen teetä ja tietysti Kuorttisen luomukananmunia.

Markkinoiden yhteydessä järjestetään avoin työpaja lapsille ja lapsiperheille.

Kellohallin puitteet tarjoavat ainutlaatuisen tunnelman. Ostoksien lomassa voi nauttia pientä syötävää ja juotavaa, jota tarjoavat ravintola Kellohallin lisäksi myös pihalla olevat ruokayrittäjät.

Mukana olevat yrittäjät:

Katjas´s Coffee Sack, Pulla Pulla, Käärö,Jesper von Hertzen, Mähöne, Wannii Design, Verhoomo Tehdas, Feri´s sausages, Anna Mansikkamäki, Smycke, Théhuone, Excuse My BonBon, Kati-Marika, Tuuni & Loru, Andbros, Mayor´s Gym luomuruokapiiri, Magisso, Pöllöt Wooden eyewear, Maija Hurme illustration,Päivi Sillanpää, Mirri Creative, Ravintolakoulu Perho, Helsingin kahvipaahtimo, Osmia.

Pääsiäismarkkinat tuottaa Mirri Creative yhteistyössä Teurastamon sekä Kellohallin kanssa.

Teurastamon pääsiäismarkkinat facebookissa.