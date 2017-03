Yrittäjät: Yleinen palkka-ale ei tarpeen

12.3.2017 19:10 | Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjät ei kaipaa Suomeen yleistä palkka-alea vaan laajaa paikallista sopimista, joka sallii mahdollisimman monipuolisesti sopimisen työehdoista työpaikoilla, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

- Jokaisella yrityksellä on ainutlaatuinen kilpailutilanne, joka vaatii reagointia, jotta yritys voi menestyä ja luoda työpaikkoja. Ratkaisu ei ole yleinen palkka-ale vaan se, että yritykset ja henkilökunta voivat halutessaan sopia oman työpaikkansa kilpailukyvyn turvaavista työehdoista mahdollisimman laajasti, myös työehtosopimuksista poiketen, Mäkynen toteaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja Veli-Matti Mattila esitti tänään Helsingin Sanomissa, että suomalaisten palkat ovat 10 - 15 liian korkeat ja että ”tarvitsemme Suomessa vielä useita kikyjä”.

Mäkysen mukaan Suomessa ei tarvita yhtään viime vuoden kaltaista kilpailukykysopimusta, joka ei ollut joustavuutta ja paikallista sopimista lisäävä rakenteellinen uudistus.

- Yhdyn täysin Mattilan näkemykseen, että keväällä solmittu kilpailukykysopimus ei alkuunkaan riitä nostamaan Suomea. Kikyjen sijaan tarvitaan paikallista sopimista lisäävä rakenteellinen uudistus, Mäkynen sanoo.

- Mattila on oikeassa siinä, että Suomella on suuri kilpailukykyongelma. Ratkaisu siihen on rohkea järjestelmäuudistus, joka siirtää valtaa työpaikoille ja antaa yrityksille mahdollisuuksia menestyä, Mäkynen toteaa.

Mäkynen on Mattilan kanssa samaa mieltä siitä, että liittovaiheen pitää olla välivaihe - mahdollisimman lyhyt sellainen - ja tavoite on mahdollisimman laaja työpaikkasopiminen mahdollisimman nopeasti.

- Työehtosopimuksilla on jatkossakin merkitystä minimipalkkojen määrittämisessä, mutta järjestelmään pitää lisätä joustavuutta ja mahdollistaa laaja paikallinen sopiminen - kilpailutilanne ja tuottavuus huomioiden, Mäkynen sanoo.



Selvitys: Paikallinen sopiminen pitäisi palkat ennallaan tai nostaisi niitä

Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan paikallinen sopiminen ei johda yleiseen palkka-aleen. Yli puolet yrittäjistä on arvioinut, että paikallisen sopimisen vaikutus palkkoihin olisi neutraali. Yli 40 prosenttia uskoi sen nostavan ja vain 15 prosenttia arveli sen laskevan palkkoja.

- Yritysten kannalta joustavuus on henki ja elämä. Jos sitä ei ole, nykyajan kilpailussa ei voi menestyä. Siksi reformi on tehtävä, Mäkynen sanoo.