Keskeistä alaselkäkipupotilaan hoidossa - vuorovaikutus ja kommunikaatio

ORTON OY:N TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUU 5.12.2014 10:34

Orton Oy:n hallitus on 3.12.2014 vapauttanut toimitusjohtaja Juha Aarvalan tehtävästään. ”Juha Aarvala on johtanut Orton Oy:tä viiden vuoden ajan. Hän on vienyt yhtiön ansiokkaasti läpi vaikean tehostamisprosessin. Nyt yhtiöllä on edessään kasvun ja uudistumisen vaihe, johon yhtiön hallitus koki tarvittavan tuoretta liiketoiminnan kehittämisnäkemystä”, toteaa Orton Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki. Toistaiseksi toimitusjohtajan tehtävää hoitaa yhtiön varatoimitusjohtaja Heikki Hurri. Lisätiedot: Hallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki juha-pekka.halmeenmaki@invalidisaatio.fi, 040 754 1750