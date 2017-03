Mediakutsu: Miten ymmärtää asiakasta? Tervetuloa kuulemaan huippupuhujia onnistuneen asiakaskokemuksen synnyttämisestä 16.3.

13.3.2017 11:43 | Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksen järjestämä Consumer Oriented Strategies 2017 -seminaari kerää jälleen 700 suomalaisyritysten vaikuttajaa yhteen kuulemaan ja keskustelemaan liiketoiminnan kehittämisestä.

Seminaarissa alustavat suomalaiset ja kansainväliset huippupuhujat. Puheenvuorot pitävät muun muassa Skype-palvelun perustaja Jonas Kjellberg ja Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Aika: torstai 16.3.2016 klo 8.00–12.15

Paikka: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, päärakennuksen juhlasali, Runeberginkatu 14–16, Helsinki

Vuoden 2017 pääteemana on asiakaskokemuksen innovointi. Seminaarissa pohditaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

Miten asiakaskokemuksen kehittämisellä luodaan kilpailuetua?

Mitä tuloksellinen asiakaskokemuksen kehittäminen vaatii organisaatioilta?

Mikä tekee asiakaskokemuksen johtamisesta haastavaa ja miten nämä haasteet voidaan päihittää?

Ohjelma

8.30 Tervetuloa!

Seminaarin avauspuheenvuoron pitää dekaani Ingmar Björkman (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu).

8.35–9.45 Osio 1: Strateginen asiakaskokemuksen kehittäminen

Puheenvuorot:

Kenneth Strömsholm (Toimitusjohtaja, Veho Oy Ab)

Jonas Kjellberg (Skype-palvelun perustaja / Head of Digital Ventures Nordic, BCG)

Osiossa pohditaan millaista strategiatyötä asiakaskokemuksen kehittäminen vaatii.



9.45–10.35 Kahvitauko

10.35–12.00 Osio 2: Asiakaskokemus + innovaatio

Puheenvuorot:

Toni Stigzelius (COO Heart of Europe, XXL Sport & Villmark)

Marina Vahtola (Hallitusammattilainen ja Executive in Residence, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu)

Juhani Pekkala (Toimitusjohtaja, Kaupan liitto)

Olof Hoverfält (Principal Consultant, Reaktor)

Petri Lahtinen (Toimitusjohtaja, Moi Mobiili Oy)



Miten asiakaskokemuksen kehittämisellä luodaan kilpailuetua? Mikä on ylimmän johdon ja eri toimintojen rooli asiakaskokemuksen kehittämisessä? Millaisilla yhteistyömuodoilla asiakaskokemuksen innovointi on tuloksellista?



12.00–12.15 Osio 3: Päätöspuhe

Tilaisuuden päätöspuheen pitää Mikko Kosonen (Yliasiamies, Sitra).

Seminaari on maksuton kutsuvierastilaisuus, johon median edustajille on varattuna paikkoja. Seminaariin on ilmoittautunut noin 700 kutsuvierasta. Tilaisuuden jälkeen tarjoamme myös mahdollisuutta haastatella puhujia Aalto-yliopiston tiloissa.

Lisätietoja ja mediailmoittautumiset:

Kauppakorkeakoulu, markkinoinnin laitos

Juho-Petteri Huhtala, tohtorikoulutettava

puh. 050 576 8382

juho-petteri.huhtala@aalto.fi